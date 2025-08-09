Khargone Shocker: हैवानियत की सारी हदें पार! पिता ने नाबालिग बेटी से किया रेप, गर्भवती होने पर किया घिनौना अपराध

Khargone POCSO Case: एमपी के खरगोन जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना अपराध किया. इस जघन्य कृत्य के बाद जब बेटी गर्भवती हुई, तो आरोपी ने घर पर ही उसका प्रसव कराया और नवजात शिशु को जन्म लेते ही झाड़ियों में फेंक दिया. इस मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. यह मामला तब उजागर हुआ, जब खरगोन के महेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में झाड़ियों में एक नवजात शिशु मिला. शिशु की हालत बेहद नाजुक थी, क्योंकि चीटियों ने उसके शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था.

जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस ने बच्चे को पहले नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर के एमटीएच अस्पताल में स्थानांतरित किया गया. वर्तमान में नवजात शिशु की स्थिति स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने शुरुआत में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बच्चे को परित्याग करने का मामला दर्ज किया था. लेकिन जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

पीड़ित नाबालिग किशोरी ने पुलिस को बताया कि वह अपने पिता के साथ गुजरात के राजकोट में रहती थी, जहां उसने कई बार उसका यौन शोषण किया. किशोरी ने बताया कि गर्भवती होने के बाद उसके पिता ने उसे घर पर ही प्रसव के लिए मजबूर किया. जब बच्चा पैदा हुआ, तो उसने बेहोशी की हालत में नवजात को जंगल में फेंक दिया.

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी पिता को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया. जांच को और पुख्ता करने के लिए पीड़िता, नवजात और आरोपी के डीएनए नमूने लिए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस इस मामले में हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है.

यह घटना समाज में बढ़ती नैतिक पतन की स्थिति को दर्शाती है. एक पिता, जो अपनी बेटी का रक्षक होना चाहिए, उसने ही अपनी मासूम बेटी के साथ ऐसा घृणित कृत्य किया. इस मामले ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और सभी दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं.