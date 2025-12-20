VIDEO: जिस मच्छर ने काटा, उसे मारकर पॉलिथीन में नगर निगम लेकर पहुंचा युवक, अधिकारीयों से की जांच की मांग, रायपुर का वीडियो आया सामने

The young man arrived carrying the mosquito in a plastic bag (Credit-@priyarajputlive)

Raipur News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में मच्छरों की बढ़ती समस्या को लेकर एक युवक ने ऐसा विरोध किया, जिसने नगर निगम से लेकर आम लोगों तक सभी का ध्यान खींच लिया. वामनराव लाखे वार्ड (Vamanrao Lakhe Ward) में रहने वाले युवक ने मच्छरों से परेशान होकर उन्हें मार डाला और एक पॉलिथीन में बंद कर सीधे नगर निगम कार्यालय (Municipal Corporation Office) पहुंच गया.युवक की पहचान दौलाल पटेल (Daulal Patel) के रूप में हुई है. उसका कहना है कि मच्छरों के काटने के बाद उसे आशंका हुई कि कहीं ये मच्छर डेंगू (Dengue) फैलाने वाले न हों.

इसी डर के चलते उसने पहले डॉक्टर (Doctor) से सलाह ली. डॉक्टर ने मच्छरों की जांच कराने की बात कही, जिसके बाद युवक ने खुद ही मच्छरों को सबूत के तौर पर अधिकारियों तक ले जाने का फैसला किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:छत्तीसगढ़ के Raipur में ‘Nude Party’ का आयोजन, ₹40,000 एंट्री फीस; पुलिस ने ऐसे किया भंडाफोड़ (Watch Video)

मच्छर को पॉलिथीन में लेकर नगर निगम पहुंचा युवक

नगर निगम में मच्छरों के साथ पहुंचा युवक

दौलाल पटेल सामाजिक कार्यकर्ता विजय सोनाऔर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के साथ नगर निगम मुख्यालय पहुंचा. वहां उसने मच्छरों से भरी पॉलिथीन स्वास्थ्य अधिकारी (Health Officer) को सौंपते हुए इलाके में मच्छर नियंत्रण की मांग की.नगर निगम अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टरों से संपर्क किया और मच्छरों की जांच (Testing) करवाई. रिपोर्ट में बताया गया कि ये मच्छर सामान्य थे और डेंगू फैलाने वाले नहीं पाए गए. हालांकि रिपोर्ट से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन मच्छरों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता बनी रही.

विपक्ष ने निगम की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने इस घटना को नगर निगम की नाकामी बताया. उन्होंने कहा कि कागजों में “स्वच्छ रायपुर, सुंदर रायपुर (Clean Raipur, Beautiful Raipur)” के दावे किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में लोगों को मच्छर पकड़कर नगर निगम तक लाने पड़ रहे हैं.उन्होंने यह भी बताया कि कुछ साल पहले इसी इलाके में मच्छर काटने से एक युवक की मौत (Death) हो चुकी है.