छत्तीसगढ़ के Raipur में ‘Nude Party’ का आयोजन, ₹40,000 एंट्री फीस; पुलिस ने ऐसे किया भंडाफोड़ (Watch Video)

‘Nude Party’ in Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कथित 'न्यूड पार्टी' का पोस्टर ('Nude Party' Poster) वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. सोशल मीडिया पर फैली इस सूचना में पुरुषों और महिलाओं को बिना कपड़ों के शामिल होने के लिए आमंत्रित ('Nude Party' Invitation) किया गया था. जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचा, तुरंत कार्रवाई की गई और इस पार्टी को रद्द कर दिया गया. इसके साथ ही पार्टी का आयोजन करने वाले 6 युवकों को हिरासत में लिया गया है. बताया जा रहा है कि यह पार्टी 21 सितंबर को एक फार्महाउस में आयोजित की जानी थी, जिसका संबंध स्थानीय 'हाइपर क्लब' और 'एसएस फार्म' से बताया जा रहा है.
जांच में पता चला कि इस आयोजन के लिए मुंबई और बेंगलुरु से कलाकारों को बुलाया गया था. इसके साथ ही शराब और नशीले पदार्थों की सप्लाई (Wine and Drug Supply) की भी तैयारी थी.
रायपुर में ‘न्यूड पार्टी’ से आक्रोश
रायपुर में 'न्यूड पार्टी' की तैयारी नाकाम
₹40, 000 रखा गया था एंट्री फीस
पुलिस (Raipur Police) को खबर मिली कि इस कार्यक्रम का प्रवेश शुल्क 40 हजार रुपये रखा गया था, जबकि कुछ जोड़े एक लाख रुपये तक खर्च करने को तैयार थे. पुलिस ने मामले में 2 FIR दर्ज की हैं और आयोजकों से पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
पुलिस का कहना है कि रायपुर में इस तरह की अश्लील (Obscene Act) और गैरकानूनी गतिविधियां किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण शहर में एक बड़ा विवाद टल गया.
घटना को लेकर कांग्रेस-BJP में वार
वहीं, इस घटना ने राजनीतिक माहौल भी गरमा दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज (MP Congress President Deepak Baij) ने इसे शर्मनाक बताया. हालांकि, भाजपा नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए इसे राजनीति से न जोड़ने की अपील की है.