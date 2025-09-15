Nagpur Shocker: शराब के नशे में बाजार गया, संतुलन बिगड़ने से खौलते गर्म तेल की कढ़ाई में गिरकर हुई शख्स की मौत, नागपुर के रामटेक से दिल भयावह घटना आई सामने

नागपुर, महाराष्ट्र: नागपुर (Nagpur) से सटे रामटेक (Ramtek) में दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर शराब के नशे में एक युवक गरम खौलते हुए तेल की कढ़ाई में गिर गया. जिसके कारण उसकी मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक़ युवक नगरधन का रहनेवाला था और सप्ताह के बाजार में घूमने के लिए पहुंचा था, बताया जा रहा है की जब युवक बाजार में घूम रहा था तो युवक का संतुलन बिगड़ा और वह खौलते हुए तेल की कढ़ाई में गिर गया. जिसके कारण वह बूरी तरह से झुलस गया.

बताया जा रहा है की उसे हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

नशे की हालत में बिगड़ा संतुलन

मृतक का नाम प्रशांत कुंवरलाल मसुरके का बताया जा रहा है. वह नगरधन के साप्ताहिक बाजार गया था. इसी दौरान बाजार में विक्की जनबंधू नाम का दुकानदार भजिया तलने के लिए बड़ी कढ़ाई में तेल गर्म कर रहा था. नशे की हालत में प्रशांत का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा कढ़ाई में जा गिरा.

गंभीर झुलसने से हुई मौत

घटना के बाद स्थानीय लोग और दुकानदार तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े और उसे बाहर निकाला. पहले रामटेक उपजिला हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर नागपुर मेडिकल कॉलेज (Nagpur Medical College) रेफर किया गया. वहां इलाज के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई.युवक की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है. पुलिस (Police) ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.