Nashik Shocker: फर्जी बाबा ने जादू टोने के नाम पर महिला के साथ किया दुष्कर्म, लाखों रूपए भी ठगे, नाशिक में आरोपी गिरफ्तार

Photo- Pixabay

Nashik News: नाशिक (Nashik) जिले से एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां खुद को तांत्रिक बताने वाले एक कथित 'फर्जी बाबा' ने महिला को जादूटोने का डर दिखाकर शारीरिक शोषण किया और उससे लाखों रुपये ऐंठ लिए. मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस (Police) ने हिरासत में ले लिया है.जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान गणेश जगताप के रूप में हुई है, जो निफाड़ क्षेत्र का रहने वाला है.

वह खुद को तांत्रिक बताकर लोगों को भ्रमित करता था. महिला को वह कहता था कि, 'तुम मुझे पसंद हो, तुम्हें पाने के लिए मैं श्मशान में पूजा करता हूं. जिससे पीड़िता पर मानसिक दबाव बनाया गया.

धमकी देकर बनाए शारीरिक संबंध

आरोपी ने महिला को डराने के लिए एक किताब में उसके पति और बच्चों के नाम लिखे और धमकाया कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके परिवार के किसी सदस्य की जान जा सकती है. इस अंधविश्वास और दहशत के कारण महिला कई बार उसके बहकावे में आकर शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर हुई.शारीरिक शोषण (Physical Abuse) के साथ-साथ आरोपी ने अलग-अलग कारणों से महिला से 50 लाख रुपये भी वसूल लिए.महिला लगातार हो रहे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक अत्याचार से टूट गई और आखिरकार उसने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

महिला की शिकायत पर पुलिस (Police) ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. गणेश जगताप को हिरासत में लिया गया है और यह जांच भी चल रही है कि कहीं इस पूरे खेल में और लोग शामिल तो नहीं.