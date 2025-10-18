Udaipur Petrol Pump Accident: पेट्रोल पंप पर सफाई कर रही महिला को कार सवार ने कुचला, उदयपुर का VIDEO आया सामने
Credit-(X,@Deadlykalesh)

Udaipur Petrol Pump Accident: कुछ महीने पर सूरत (Surat) से एक वीडियो (Video) सामने आया था.जहांपर पेट्रोल पंप पर सफाई कर रही महिला को कार सवार ने कुचल दिया था. अब ऐसा ही एक वीडियो राजस्थान के उदयपुर (Udaipur) से सामने आया है. ये डबोक क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप की घटना है. जहांपर एक महिला पेट्रोल पंप की सफाई जमीन पर बैठकर कर रही थी और इसी दौरान एक कार सवार उसे कुचल देता है और इसके बाद कुछ दुरी तक उसे घसीटकर ले जाता है और इसके बाद कार सवार रुक जाता है और एक शख्स महिला को उठाने के कोशिश करता है.लेकिन महिला नहीं उठती. इसके बाद कार सवार फरार हो जाता है.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Deadlykalesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Surat Hit and Run: पेट्रोल पंप पर सफाई कर रही महिला को कार सवार ने कुचला, मौके से फरार हुआ चालक, सूरत का वीडियो आया सामने;VIDEO

पेट्रोल पंप पर महिला को कुचला

महिला हुई गंभीर रूप से घायल

पीड़िता उस समय पंप के परिसर की सफाई कर रही थी. इस भयावह हादसे में उसके हाथ, पैर और पेट पर गंभीर चोटें आई हैं. उन्हें तुरंत हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती किया गया, जहां महिला का आईसीयू में इलाज चल रहा है.

पुलिस ने शुरू की आरोपी की खोजबीन

घटना के तुरंत बाद चालक ने थोड़ी देर के लिए कार रोकी, लेकिन फिर मौके से फरार हो गया.पुलिस (Police) ने सीसीटीवी (CCTV) फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ड्राइवर की पहचान कर उसे पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं.

 