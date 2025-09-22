VIDEO: ढाई साल के बच्चे के साथ टीचर ने की मारपीट, MNS कार्यकर्ताओं ने किंडरगार्टन में की तोड़फोड़, उल्हासनगर का वीडियो आया सामने

ठाणे, महाराष्ट्र: ठाणे जिले (Thane District) के उल्हासनगर (Ulhasnagar) के एक किंडरगार्टन (Kindergarten) में टीचर पर आरोप है की एक बच्चे के साथ महिला टीचर ने मारपीट की. जिसके कारण प्लेस्कूल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के सदस्यों ने तोड़फोड़ की.बताया जा रहा है की पोएट्री के समय बच्चे ने क्लैप नहीं किया था, जिसके कारण टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारने का आरोप है. इस घटना के बाद ये मामला पुलिस स्टेशन भी पहुंचा.
इस घटना के बाद उल्हासनगर में लोगों ने नाराजगी जताई है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @TimeMaharashtra नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Ulhasnagar Fight Video: मोबाइल डिस्प्ले के कारण दुकानदार से की जमकर मारपीट, शॉप में की पत्थरबाजी, उल्हासनगर में 3 युवकों की गुंडागर्दी CCTV में कैद
किंडरगार्टन में कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़
उल्हासनगरात प्ले स्कूलमध्ये अडीज वर्षाच्या मुलाला शिक्षिकेची मारहाण; मनसेची शाळेवर धडक#ulhasnagar #Teacherbeats #12yearoldboy #MNSattacksschool #timemaharashtra #maharashtra pic.twitter.com/zCpUeXkdsy
— Time Maharashtra (@TimeMaharashtra) September 22, 2025
मनसे कार्यकर्ताओं ने जताया रोष
वीडियो सामने आने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के पदाधिकारी सोमवार को स्कूल (School) पहुंचे.उन्होंने प्रशासन से जवाब मांगा, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की. किंडरगार्टन के बाहर लगे बोर्ड और साइनबोर्ड तोड़ दिए गए.
सुरक्षा और नियमों की मांग
मनसे पदाधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मांग की कि स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की मानसिक और पुलिस जांच अनिवार्य की जाए.सीसीटीवी कैमरे (CCTV) हर स्कूल में लगाए जाएं और माता-पिता को फुटेज देखने की अनुमति दी जाए.दोषी शिक्षिका और स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.
स्कूल प्रशासन का बयान
किंडरगार्टन ने मनसे को बताया कि यह घटना अगस्त महीने की है और संबंधित शिक्षिका को पहले ही हटा दिया गया है. फिलहाल वह अस्थायी तौर पर नियुक्त की गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल संचालक (Director) को पुलिस (Police) ने हिरासत में ले लिया है.