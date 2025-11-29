Jaunpur: बच्चों ने लेसन नहीं किया याद, तो गुस्साई टीचर ने जमकर की पिटाई, जौनपुर का वीडियो सामने आने से परिजनों में फैला रोष: VIDEO
Teacher beats up children in school (Credit-@GreaterKanpur)

Jaunpur News: जौनपुर (Jaunpur) के बदलापुर पुलिस स्टेशन की हद में आनेवाले एक निजी स्कूल (School)से सामने आए एक चौंकाने वाले वीडियो ने स्थानीय लोगों और अभिभावकों को हिलाकर रख दिया है. वीडियो में एक महिला शिक्षक छोटे बच्चों को बार-बार थप्पड़ मारती और बाल खींचती नजर आती है. उसका गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ दिखता है कि वह बच्चों पर चिल्लाते हुए बच्चों के कान पकड़कर उन्हें पिटती हुई दिखाई देती है.

इस वीडियो के सामने आने के बाद छात्रों के परिजनों में भी रोष फैल गया है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @GreaterKanpur नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Kolhapur: छोटे बच्चों के साथ सीनियर छात्रों ने की जमकर मारपीट, बेल्ट, बैट और लात घूसों से बेरहमी से पीटा, कोल्हापुर के हॉस्टल से आया VIDEO सामने

छात्रों की टीचर ने की पिटाई

मासूम बच्चों पर बरसी टीचर की मार

वीडियो में टीचर (Teacher) गुस्से में भरकर छात्रों पर हाथ उठाती दिखती है. इस दौरान कहती है ,' एक महिना हो गया है, पढ़ना नहीं है. इसके बाद और भी कुछ बोलते हुए छात्रों की पिटाई करती है.फुटेज वायरल होते ही अभिभावक स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाने लगे. कई लोगों ने कहा कि शिक्षक का गुस्सा बच्चों पर निकालना पूरी तरह अस्वीकार्य है.

पुलिस ने शुरू की जांच

यह घटना बदलापुर थाना क्षेत्र के भेलुवाही गांव स्थित एक निजी स्कूल की बताई जा रही है.वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर फैलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच बिठा दी गई है. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को नोटिस भेजा है.

 