Bijnor: जिला हॉस्पिटल में खड़ी बाइक में छिपा था जहरीला रसल वाइपर, 2 दिनों में पकड़े गए 10 सांप, VIDEO आया सामने

बिजनौर, उत्तर प्रदेश: बिजनौर (Bijnor) में इन दिनों लोग काफी दहशत में है. लगातार अलग अलग इलाकों से जहरीले सांपों के निकलने की वजह से लोग परेशान है. अब बिजनौर के जिला हॉस्पिटल (District Hospital) में पार्किंग में खड़ी एक बाइक में जहरीला सांप रसल वाइपर दिखाई दिया. इस सांप के दिखाई देने के कारण हॉस्पिटल परिसर में हड़कंप मच गया. जैसे ही इस सांप को गाड़ी के मालिक ने देखा तो उसके भी होश उड़ गए. बता दें की पिछले कुछ दिनों से बिजनौर में कई जगहों पर रसल वाइपर (Russell Viper) पकड़े गए है. बताया जा रहा है की 24 घंटे में करीब 10 रसल वाइपर पकड़े गए है.
बाइक में छिपकर बैठा था जहरीला सांप
बिजनौर जिलाअस्पताल में खड़ी बाइक में रसल वाइपर सांप लिपटा
बाइक स्वामी के उड़ गए होश, अस्पताल में मौजूद लोगों में दहशत का माहौल
जिले में इन दिनों सांपो ने डेरा डाल रखा है#Bijnor #SnakeAlert #RusselViper #BreakingNews @dmbijnor @bijnorpolice @Uppolice pic.twitter.com/0eCVrYQVGQ
— News1India (@News1IndiaTweet) September 27, 2025
24 घंटे में 10 सांप पकड़े
बताया जा रहा है की अलग अलग जगहों से 24 घंटे में रसल वाइपर (Russell Viper) सांप पकड़े गए हैं.वन विभाग की टीम और सर्प मित्रों ने सांपों को पकड़कर प्राकृतिक आवास में छोड़ा है.बारिश के दिनों में लोगों के घरों से भी सांप निकलने की घटनाएं सामने आ रही है.
लगातार लोगों के घरों से निकल रहे है जहरीले सांप
बता दें की उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कई जिलों और गांवों से लोगों के घरों में सैकड़ों की तादाद में कोबरा सांप निकलने की घटनाएं सामने आई है. कई लोगों की सांप के काटने से मौत भी हो चुकी है और इसके कई वीडियो (Video) भी सामने आएं है. लोगों को चाहिए की वे सतर्क रहे और सांप दिखने पर सर्पमित्र या फिर वन विभाग से संपर्क करें. खुद सांप को पकड़ने की कोशिश न करें.