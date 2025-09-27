Bijnor: जिला हॉस्पिटल में खड़ी बाइक में छिपा था जहरीला रसल वाइपर, 2 दिनों में पकड़े गए 10 सांप, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@News1IndiaTweet)

बिजनौर, उत्तर प्रदेश: बिजनौर (Bijnor) में इन दिनों लोग काफी दहशत में है. लगातार अलग अलग इलाकों से जहरीले सांपों के निकलने की वजह से लोग परेशान है. अब बिजनौर के जिला हॉस्पिटल (District Hospital) में पार्किंग में खड़ी एक बाइक में जहरीला सांप रसल वाइपर दिखाई दिया. इस सांप के दिखाई देने के कारण हॉस्पिटल परिसर में हड़कंप मच गया. जैसे ही इस सांप को गाड़ी के मालिक ने देखा तो उसके भी होश उड़ गए. बता दें की पिछले कुछ दिनों से बिजनौर में कई जगहों पर रसल वाइपर (Russell Viper) पकड़े गए है. बताया जा रहा है की 24 घंटे में करीब 10 रसल वाइपर पकड़े गए है.

बता दें की रसल वाइपर सांप को बेहद जहरीला माना जाता है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @News1IndiaTweet नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बाइक में छिपकर बैठा था जहरीला सांप

24 घंटे में 10 सांप पकड़े

बताया जा रहा है की अलग अलग जगहों से 24 घंटे में रसल वाइपर (Russell Viper) सांप पकड़े गए हैं.वन विभाग की टीम और सर्प मित्रों ने सांपों को पकड़कर प्राकृतिक आवास में छोड़ा है.बारिश के दिनों में लोगों के घरों से भी सांप निकलने की घटनाएं सामने आ रही है.

लगातार लोगों के घरों से निकल रहे है जहरीले सांप

बता दें की उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कई जिलों और गांवों से लोगों के घरों में सैकड़ों की तादाद में कोबरा सांप निकलने की घटनाएं सामने आई है. कई लोगों की सांप के काटने से मौत भी हो चुकी है और इसके कई वीडियो (Video) भी सामने आएं है. लोगों को चाहिए की वे सतर्क रहे और सांप दिखने पर सर्पमित्र या फिर वन विभाग से संपर्क करें. खुद सांप को पकड़ने की कोशिश न करें.