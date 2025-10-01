Jalgaon Train Fire: जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस के कोच में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा टला; VIDEO

Jalgaon Train Fire: जलगांव (Jalgaon) में एक चलती ट्रेन (Train) में आग लगने की घटना सामने आई है. आग लगने की जानकारी होने पर लोको पायलट ने ट्रेन रोकी और इसके बाद कर्मचारियों ने मिलकर आग पर काबू किया. बताया जा रहा है की बोगी के नीचे आग लगी हुई थी और धुआं उठने लगा, जिसके कारण ट्रेन में बैठे यात्री घबरा गए और यात्रियों (Passengers) में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई. समय रहते पता चलने के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया. सामने आएं वीडियो में देख सकते है की ट्रेन के नीचे आग लगी हुई है.
इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @LokShevay नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pune DEMU Train Fire: दौंड-पुणे डेमू ट्रेन में लगी आग, टॉयलेट में फंस गया था शख्स; यात्रियों ने दरवाजा तोड़कर बचाई जान (Watch Video)
ट्रेन के बोगी में लगी आग
Jalgaon Train Accident | Pushpak Express च्या बोगीला आग, प्रवासी सुरक्षित #bhadli #jalgaon #pushpakexpress #trainfire #railwaynews #KickFlip #MartinFierro pic.twitter.com/WTsvB053d7
— Lok Shevay (@LokShevay) October 1, 2025
ट्रेन की बोगी में लगी आग से घबराएं यात्री
जानकारी के मुताबिक़ ये घटना पुष्पक एक्सप्रेस (Pushpak Express) की बताई जा रही है. ट्रेन लखनऊ से मुंबई की तरफ आ रही थी. इसी दौरान भुसावल से आगे जलगांव के पास बोगी के नीचे से धुआं उठने लगा. ये धुआं ट्रेन में फैलने लगा था. जिसके अकारण लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी और इसके बाद इसकी जानकारी गार्ड को दी.
कर्मचारियों ने किया आग पर काबू
इस दौरान कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा की ट्रेन के नीचे आग लगी हुई थी, इसके बाद कर्मचारियों ने आग (Fire) पर काबू पाया. गनीमत रही की इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. ये आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है.