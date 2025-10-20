Kanpur Shocker: कानपुर के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में महिला स्टेनों ने बिल्डिंग के 6वें फ्लोर से कूदकर की आत्महत्या, परिसर में मची अफरा तफरी

(Photo Credits Pixabay/Rep)

कानपुर, उत्तर प्रदेश: कानपुर (Kanpur) से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर कोर्ट कॉम्प्लेक्स (Court Complex) में एक महिला स्टेनों ने 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या (Suicide) कर ली.मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया.यह घटना कानपुर के कोतवाली क्षेत्र स्थित कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई. जैसे ही महिला ने छलांग लगाई, लोगों में अफरा-तफरी मच गई. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद अधिकारी और पुलिस आयुक्त खुद घटनास्थल पर पहुंचे.उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी ली.मृतका की पहचान नेहा शंखवार के रूप में हुई है, जो सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के चीफ जस्टिस के कोर्ट में स्टेनो के पद पर कार्यरत थी.

पुलिस (Police) ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.फॉरेन्सिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक सबूत भी एकत्र किए हैं.साथ ही, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है ताकि आत्महत्या की वजह का पता लगाया जा सके.ये भी पढ़े:Navi Mumbai Suicide: 10वीं की परीक्षा में चीटिंग करने का लगा आरोप, प्रिंसिपल ने किया अपमानित, नाबालिग छात्रा ने की आत्महत्या, नवी मुंबई के ऐरोली से घटना आई सामने

परिजनों ने लगाया आरोप

नेहा के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा उसका मानसिक उत्पीड़न (Mental Harassment) किया जा रहा था. इसी तनाव में उसने यह कदम उठाया. परिवार का कहना है कि नेहा पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थी.

पुलिस जांच में जुटी

मृतका नेहा मूल रूप से कोटरा मकरंदपुर की रहने वाली थी और फिलहाल बारा बायपास स्थित शनिदेव मंदिर के पास किराए के मकान में रह रही थी. उसकी मौत की खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.फिलहाल पुलिस (Police) सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि नेहा ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.