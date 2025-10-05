Navi Mumbai Suicide: 10वीं की परीक्षा में चीटिंग करने का लगा आरोप, प्रिंसिपल ने किया अपमानित, नाबालिग छात्रा ने की आत्महत्या, नवी मुंबई के ऐरोली से घटना आई सामने

Navi Mumbai Suicide: नवी मुंबई (Navi Mumbai) के एरोली (Airoli) से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर 10वीं में पढ़नेवाली छात्रा पर परीक्षा में चीटिंग करने का आरोप लगा और इस अपमान के कारण छात्रा ने आत्महत्या कर ली.इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.यह घटना सुशिलाबाई देशमुख विद्यालय में हुई, जहां दसवीं की परीक्षा चल रही थी. परीक्षा के दौरान अनुष्का की बेंच के नीचे एक कॉपी मिली.इस पर स्कूल की प्रिंसिपल (Principal) और एक शिक्षक ने उस पर नकल करने का आरोप लगाया.

आरोप लगने के बाद प्रिंसिपल ने छात्रा को सबके सामने डांटा, उस पर चिल्लाईं और अपशब्दों का प्रयोग किया. क्लास के सामने हुए इस अपमान से अनुष्का मानसिक रूप से टूट गई. ये भी पढ़े:Navi Mumbai Shocker: नवी मुंबई में 9वीं के स्टूडेंट ने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर की आत्महत्या, पांचवे फ्लोर से लगाई नीचे छलांग

अपमान होने से उठाया भयावह कदम

अपमान सहन न कर पाने के कारण अनुष्का ने उसी दिन आत्महत्या (Suicide) कर अपनी जान दे दी. जब परिवार को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस (Police) में शिकायत दर्ज कराई.पुलिस ने जांच के बाद रबाले पुलिस थाने में सुशिलाबाई देशमुख विद्यालय की प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया.पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

छात्रा के परिजनों में फैला मातम

इस दर्दनाक घटना के बाद ऐरोली क्षेत्र में आक्रोश और दुख का माहौल है. स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने मांग की है कि स्कूलों में छात्रों के साथ सम्मानजनक व्यवहार के लिए सख्त नियम बनाए जाएं, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. इस घटना के बाद छात्रा के परिजनों में मातम फ़ैल गया है.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.