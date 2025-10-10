LG Electronics India IPO Allotment Status: NSE, BSE और KFin पर ऐसे करें ऑनलाइन चेक, जानें ताजा GMP, लिस्टिंग डेट

Check LG IPO Allotment Status

LG Electronics India IPO Allotment Status Today: भारतीय शेयर बाजार में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (LG Electronics India Ltd) का आईपीओ (IPO) निवेशकों के बीच जबरदस्त हिट साबित हुआ है. इस आईपीओ में निवेशकों का उत्साह इतना ज्यादा रहा कि यह 54.02 गुना तक सब्सक्राइब हो गया. यानी, जितने शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे, उसके मुकाबले 54 गुना ज्यादा आवेदन आए.

एनएसई (NSE) के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी को करीब 3.85 अरब शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जबकि कंपनी ने केवल 7.13 करोड़ शेयर ही ऑफर किए थे. यह आंकड़ा बताता है, कि बाजार में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों की कितनी अधिक मांग रही है.

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का यह आईपीओ कुल 11,607 करोड़ रुपये का था. इसकी खास बात यह रही कि कंपनी ने सार्वजनिक इश्यू से पहले ही 3,475 करोड़ रुपये एंकर निवेशकों (Anchor Investors) से जुटा लिए थे. इससे कंपनी के शेयरों को लेकर बाजार में पहले से ही मजबूत भरोसा देखने को मिला. अब निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कि उन्हें शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं.

कब और कहाँ होगी लिस्टिंग?

रिपोर्ट्स के अनुसार, अन्य अलॉटमेंट लिस्ट आज यानी 10 अक्टूबर 2025 को जारी होने की पूरी संभावना है. इसके बाद निवेशक एनएसई, बीएसई (BSE) और केफिन टेक्नोलॉजीज (Kfin Technologies) की वेबसाइट्स पर जाकर अपना आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकेंगे.

ग्रे मार्केट में मिला जबरदस्त प्रीमियम

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) आज 1,526 रुपये तक पहुंच गया है. इसका मतलब है, कि कंपनी के शेयर अपने इश्यू प्राइस 1,140 रुपये की तुलना में करीब 386 रुपये अधिक यानी 33.86% प्रीमियम पर अनऑफिशियल मार्केट (ग्रे मार्केट) में ट्रेड कर रहे हैं. इस प्रीमियम से साफ है, कि लिस्टिंग डे पर निवेशकों को शानदार रिटर्न मिलने की उम्मीद है.

आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस ऐसे करें चेक

एनएसई की वेबसाइट से:

अगर आपने इस आईपीओ में निवेश किया है, तो एनएसई की वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अलॉटमेंट स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं.

सबसे पहले एनएसई की आधिकारिक वेबसाइट nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids पर जाएं.

अब ‘Equity And SME IPO Bids’ विकल्प को चुनें.

फिर ‘LG Electronics India’ को ‘Select Symbol’ में चुनें.

इसके बाद अपना पैन नंबर या एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

अब आपका आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा.

बीएसई की वेबसाइट से:

सबसे पहले बीएसई की वेबसाइट bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं.

अब ‘Issue Type’ में ‘Equity’ विकल्प को चुनें.

इसकें बाद ‘Issue Name’ में ‘LG Electronics IPO’ सिलेक्ट करें.

इसके बाद अपना पैन नंबर या एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

अब आपकी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ अलॉटमेंट डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगी.

केफिन टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट से:

केफिन टेक्नोलॉजीज की आधिकारिक वेबसाइट ipostatus.kfintech.com पर जाएं.

अब ड्रॉपडाउन मेन्यू में से ‘LG Electronics IPO’ चुनें.

फिर अपनी डिटेल्स जैसे पैन नंबर, एप्लिकेशन नंबर या बैंक अकाउंट डिटेल्स दर्ज करें.

इसके बाद ‘Search’ पर क्लिक करें.

अब आपकी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ अलॉटमेंट डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगी.

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

रिपोर्ट के मुताबिक, कई मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ को इतनी मजबूत मांग और ऊंचे ग्रे मार्केट प्रीमियम से संकेत मिलते हैं कि लिस्टिंग के पहले ही दिन शेयरों की मजबूत ओपनिंग हो सकती है. अगर बाजार की स्थिति स्थिर रही, तो निवेशकों को 30% से ज्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है.