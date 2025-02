Mahua Maji Car Accident: JMM सांसद महुआ माजी सड़क हादसे का शिकार, महाकुंभ से लौटते समय झारखंड में कार की ट्रक से टक्कर के बाद घायल; VIDEO

Mahua Maji Car Accident: झारखंड के लातेहार जिले में बुधवार को तड़के महाकुंभ से लौटने के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी की कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई जिससे वह घायल हो गईं. पुलिस ने यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि मांझी की बाईं कलाई की हड्डी टूट गयी और उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि दुर्घटना में उनकी कार में सवार परिवार के अन्य सदस्यों को भी मामूली चोटें आई हैं. यह भी पढ़े: Varanasi Road Accident: महाकुंभ में स्नान कर वाराणसी जा रहे स्कूटी सवार तीन लोगों को कार ने रौंदा, दादा-पोता की मौत

STORY | JMM MP Mahua Maji injured while returning from Maha Kumbh after her car hit truck

READ: https://t.co/r5mABGWjyO

VIDEO: #JharkhandNews

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/A2dTp3pqAz

— Press Trust of India (@PTI_News) February 26, 2025