South Africa vs New Zealand, 2nd Match 2025 Pitch Report And Weather Update: हरारे में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या न्यूजीलैंड के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Zimbabwe T20I Tri-Series, 2025 2nd Match Pitch Report And Weather Update: ज़िम्बाब्वे टी20I त्रिकोणीय सीरीज़ (Zimbabwe T20I Tri-Nation Series 2025) का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 16 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब(Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 4:30 बजे से खेला जाएगा. जिम्बाब्वे में एक बार फिर से तेज़ रफ्तार क्रिकेट का रोमांच लौट आया है, जहां 14 जुलाई से ज़िम्बाब्वे टी20I त्रिकोणीय सीरीज़ (Zimbabwe T20I Tri-Nation Series 2025) की शुरुआत हो गई है. इस ट्राई-सीरीज़ में मेज़बान ज़िम्बाब्वे के अलावा साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी. सभी मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे. यह सीरीज़ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज़ से भी बेहद अहम है. इस ट्राई सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कमान रासी वैन डेर डुसेन (Rassie van der Dussen) के कंधों पर हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) का रहे हैं. यह भी पढ़ें: NZ vs SA, Tri-Nation Series 2nd T20I 2025 Live Streaming: जिम्बाब्वे टी20I ट्राई सीरीज़ के दूसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड पहले ही वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और वे इस ट्राई-सीरीज़ में अपनी नई टीमों को मैदान में उतार रहे हैं. जहां न्यूज़ीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी, वहीं साउथ अफ्रीका को रासी वान डर डुसेन लीड करेंगे. वहीं, जिम्बाब्वे की टीम को उनके स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा लीड करेंगे. न्यूज़ीलैंड के कुछ खिलाड़ी मेजर लीग क्रिकेट के कारण देरी से जुड़ेंगे, जबकि ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की पूरी टीमें हरारे पहुंच चुकी हैं.

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA vs NZ T20I Head To Head)

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच ट्राई सीरीज में आज पहला मैच खेला जाने वाला है. दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच अब तक टी20 में कुल 15 मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पलड़ा काफी भारी रहा है. दक्षिण अफ्रीका की टीम कुल 11 मैच जीते हैं वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड केवल 4 मैच जीत पाई है और 2 मैच बेनतीजा रहे हैं. ऐसे में न्यूजीलैंड अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहेगी.

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड पिच रिपोर्ट (SA vs NZ Pitch Report)

ज़िम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज़ का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 16 जुलाई को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि यहां की पिच शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए बेहद शानदार रहती है और टीमें बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है. इस मैदान का हाईएस्ट स्कोर 234 रन है, जबकि 194 रनों का पीछा भी इसी दौरान किया गया है. आज के मुकाबले में 170 के आसपास का स्कोर प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है. टॉस जीतने वाली टीम के पहले बल्लेबाजी करने की संभावना है.

हरारे का मौसम (Harare Weather Report)

ज़िम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज़ का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 16 जुलाई को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. मैच के दौरान हरारे में मौसम साफ और गर्म रहने की उम्मीद है. जुलाई में हरारे का मौसम आमतौर पर शुष्क होता है, और तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. बारिश की संभावना न्यूनतम है. इसका मतलब है कि फैंस पूरे मैच का लुत्फ़ उठा सकेंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

दक्षिण अफ्रीका: लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रीज़ा हेंड्रिक्स, रासी वैन डेर डुसेन (कप्तान), रुबिन हरमन, डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, एंडिले सिमलेन, गेराल्ड कोएत्ज़ी, नकाबा पीटर, लुंगी एनगिडी.

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट, डेवोन कॉनवे, मार्क चैपमैन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), एडम मिल्ने, मैट हेनरी, विलियम ओ'रूर्के.

नोट: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.