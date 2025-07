ICMR Married Couple Survey: युवा दंपतियों में भी मोटापा बन रहा गंभीर खतरा, अध्ययन में खुलासा

मोटापा/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

ICMR Married Couple Survey: आईसीएमआर (ICMR)-राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान (National Institute of Cancer Prevention and Research) यानी एनआईसीपीआर (NICPR), टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (TERI School of Advanced Studies) और अन्य संस्थानों द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में 27.4% विवाहित जोड़े (Married Couple) अपने मोटापे (Obesity) की स्थिति में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ है कि पति और पत्नी दोनों मोटे या अधिक वजन वाले हैं.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5, 2019-21) के 52,737 विवाहित जोड़ों पर आधारित आंकड़ों के आधार पर, यह अध्ययन प्रमुख रुझानों पर प्रकाश डालता है. शहरी क्षेत्रों और उच्च धन वर्ग के जोड़ों में मोटापे की समानता अधिक प्रचलित थी. उदाहरण के लिए, सबसे धनी जोड़ों में से लगभग आधे का अधिक वजन/मोटापा प्रोफाइल समान था, जबकि सबसे गरीब समूह में यह प्रतिशत काफी कम था. शहरी जोड़ों में भी ग्रामीण जोड़ों की तुलना में समानता दर अधिक देखी गई.

अध्ययन बताता है कि आहार, शारीरिक गतिविधि और मीडिया उपभोग सहित साझा जीवनशैली कारक, जोड़ों में मोटापे की समान स्थिति में योगदान करते हैं.

कई राज्यों में युवा जोड़ों (30 वर्ष से कम आयु) में भी उच्च सहमति दर देखी गई. आईसीएमआर-राष्ट्रीय कैंसर निवारण संस्थान की डॉ. शालिनी सिंह के अनुसार, यह प्रवृत्ति चिंताजनक है क्योंकि यह मोटापे से संबंधित चयापचय संबंधी समस्याओं के जल्दी शुरू होने का संकेत देती है, जो युवा जोड़ों में उनके सबसे अधिक उत्पादक वर्षों के दौरान दीर्घकालिक बीमारियों का कारण बन सकती हैं.

ये निष्कर्ष ऐसे हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर बल देते हैं जो जोड़ों की साझा जीवनशैली पर केंद्रित हों, खासकर शहरी और समृद्ध क्षेत्रों में. डॉ. सिंह मोटापे को एक सामाजिक रूप से प्रभावित स्थिति मानते हुए, घरेलू और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों की ओर बदलाव की वकालत करती हैं.