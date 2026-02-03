DPBoss and Satta Matka: भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी की कानूनी स्थिति और जोखिम

सट्टा मटका (Photo Credits: File Image)

भारत में 'सट्टा मटका' का इतिहास दशकों पुराना है, लेकिन डिजिटल क्रांति के साथ इसने 'DPBoss' जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों का रूप ले लिया है. फरवरी 2026 तक, ये वेबसाइटें लाखों उपयोगकर्ताओं को त्वरित लाभ का लालच देकर अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं. हालांकि, तकनीक के इस विस्तार के साथ-साथ कानूनी जटिलताएं और साइबर धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि पारदर्शिता की कमी और अवैध संचालन इन प्लेटफार्मों को उपयोगकर्ताओं के लिए एक खतरनाक क्षेत्र बनाता है.

क्या है DPBoss और इसका संचालन?

DPBoss एक प्रमुख वेब पोर्टल है जो विभिन्न सट्टा मटका खेलों के परिणाम, चार्ट और भविष्यवाणियां (Guessing) प्रदान करता है. यह कल्याण, मिलन और राजधानी जैसे लोकप्रिय मटका बाजारों के लिए एक 'वन-स्टॉप शॉप' के रूप में कार्य करता है.

डिजिटल युग से पहले, यह खेल पर्चियों और मटकों के माध्यम से खेला जाता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से मोबाइल ऐप्स और वेबसाइटों पर सिमट गया है। यहां उपयोगकर्ता अंकों के गणित और अनुमान के आधार पर पैसा लगाते हैं, जिसमें जोखिम की मात्रा अत्यधिक होती है.

भारत में कानूनी स्थिति (2026)

भारत में जुए और सट्टेबाजी से संबंधित कानून अत्यंत सख्त और राज्य-विशिष्ट हैं. सार्वजनिक जुआ अधिनियम (Public Gambling Act), 1867 के तहत अधिकांश राज्यों में सट्टा मटका को अवैध माना गया है.

राज्यों का अधिकार: जुआ एक राज्य का विषय है. सिक्किम और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने विनियमित जुए की अनुमति दी है, लेकिन 'सट्टा मटका' को किसी भी राज्य द्वारा आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है.

ऑनलाइन गेमिंग कानून: 2025-26 के नए आईटी संशोधनों के तहत, सरकार ने बिना लाइसेंस वाले सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर नकेल कसी है। 'गेम ऑफ चांस' (भाग्य का खेल) होने के कारण सट्टा मटका को किसी भी कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है.

वित्तीय और साइबर जोखिम

DPBoss जैसे अनियंत्रित प्लेटफार्मों पर पैसा लगाना केवल वित्तीय जोखिम ही नहीं, बल्कि डेटा सुरक्षा के लिए भी खतरा है. इन वेबसाइटों पर अक्सर केवाईसी (KYC) की कमी होती है, जिससे उपयोगकर्ताओं की बैंकिंग जानकारी चोरी होने का डर रहता है.

इसके अतिरिक्त, जीतने की स्थिति में भी पैसे की निकासी (Withdrawal) की कोई कानूनी गारंटी नहीं होती. कई बार उपयोगकर्ता जीत की राशि पाने के बजाय बैंक खातों के फ्रीज होने या साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं.