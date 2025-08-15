दो साल से अस्पताल में बेहोश थाईलैंड की राजकुमारी Bajrakitiyabha Mahidol की हालत बिगड़ी, शाही परिवार ने रक्त संक्रमण की पुष्टि की
थाईलैंड की सबसे बड़ी शाही उत्तराधिकारी, राजकुमारी बजराकिटियाभा महिडोल (Bajrakitiyabha Mahidol), जो दिसंबर 2022 से अस्पताल में भर्ती हैं, अब एक "गंभीर" रक्त संक्रमण से जूझ रही हैं. शाही महल ने शुक्रवार को उनकी सेहत को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया, जो दो वर्षों में पहली बार उनकी स्थिति पर स्पष्ट जानकारी देता है. राजकुमारी को दो साल पहले नाखोन रत्चासिमा में सैन्य कुत्तों के प्रशिक्षण सत्र के दौरान अचानक हृदय संबंधी समस्या हुई थी, जिसके बाद से वे कोमा में हैं और राजधानी बैंकॉक के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. शाही बयान में कहा गया है, "डॉक्टरों ने सूचित किया है कि राजकुमारी के फेफड़े और गुर्दे चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की मदद से कार्य कर रहे हैं."

इसके साथ ही यह भी बताया गया कि 9 अगस्त 2025 से उनके रक्तप्रवाह में एक गंभीर संक्रमण पाया गया है, जिसके चलते उन्हें एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाओं की मदद से रक्तचाप को स्थिर रखने का प्रयास किया जा रहा है. डॉक्टर उनकी स्थिति पर निरंतर निगरानी रख रहे हैं और उपचार जारी है. 46 वर्षीय राजकुमारी बजराकिटियाभा को थाईलैंड में "राजकुमारी भा" के नाम से जाना जाता है. वे राजा महा वजीरालोंगकोर्न (Maha Vajiralongkorn) की सबसे बड़ी संतान हैं और उनकी पहली शादी से जन्मी एकमात्र संतान हैं. कभी संभावित उत्तराधिकारी मानी जाने वाली राजकुमारी की यह स्थिति शाही परिवार और देश दोनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है.

राजकुमारी बजराकिटियाभा ने अपनी शिक्षा ब्रिटेन, अमेरिका और थाईलैंड में प्राप्त की है. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है. विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए. उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, विशेष रूप से जेलों में महिला कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय अभियान चलाए हैं. राजकुमारी को उनके पिता, राजा महा वजीरालोंगकोर्न के बेहद करीब माना जाता है. अस्पताल में भर्ती होने से एक साल पहले उन्हें उनके अंगरक्षक दल में एक वरिष्ठ पद पर भी नियुक्त किया गया था, जिसे संभावित उत्तराधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा गया.

हालाँकि 73 वर्षीय राजा, जिनके चार विवाहों से कुल सात संतानें हैं, ने अब तक किसी उत्तराधिकारी की औपचारिक घोषणा नहीं की है. थाईलैंड में उत्तराधिकार के पारंपरिक नियम पुरुषों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन बजराकिटियाभा को उनकी सार्वजनिक भूमिका और शाही परिवार में सक्रिय भागीदारी के कारण एक संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया है.

थाई शाही परिवार से संबंधित मामलों को लेकर सार्वजनिक चर्चा पर सख्त नियंत्रण है. थाईलैंड में कड़े लेसे-मैजेस्टी कानून लागू हैं, जो शाही परिवार की आलोचना या अपमान को अपराध मानते हैं. इन कानूनों के तहत दोषी पाए जाने पर प्रत्येक आरोप के लिए 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, जिससे थाई राजतंत्र पर खुली बहस काफी सीमित रहती है.