शतरंज जगत को गहरा झटका; 29 साल के चेस ग्रैंडमास्टर Daniel Naroditsky का अचानक हुआ निधन

शतरंज की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. केवल 29 वर्ष की उम्र में प्रसिद्ध ग्रैंडमास्टर डेनियल नारोडिट्स्की (Daniel Naroditsky) का अचानक निधन हो गया. वे न केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, बल्कि अपने ज्ञान और खेल के प्रति समर्पण के लिए दुनियाभर के शतरंज प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय थे. डेनियल नारोडिट्स्की अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन मेटियो में जन्मे थे. उन्होंने बचपन से ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था और बहुत कम उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. वे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया K-12 शतरंज चैम्पियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे. साल 2007 में उन्होंने वर्ल्ड यूथ शतरंज चैम्पियनशिप के अंडर-12 वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया.

17 साल की उम्र में बने ग्रैंडमास्टर

डेनियल ने 17 साल की उम्र में शतरंज का सर्वोच्च खिताब ग्रैंडमास्टर (GM) हासिल किया. 2013 में उन्होंने अमेरिकी जूनियर चैम्पियनशिप भी जीती. इसके बाद 2014 में उन्हें प्रतिष्ठित सैमफोर्ड शतरंज फैलोशिप से सम्मानित किया गया. उन्होंने 2019 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की.

उपलब्धियां और रैंकिंग

नारोडिट्स्की ने अपने करियर में कई शानदार उपलब्धियां हासिल कीं. वे लगातार दुनिया के टॉप 200 खिलाड़ियों और अमेरिका के टॉप 15 क्लासिकल खिलाड़ियों में शामिल रहे.

FIDE Blitz रेटिंग 2024 में: 2700

अगस्त 2025 में रेटिंग: 2732

इस रेटिंग के साथ वे दुनिया में 18वें और अमेरिका में 6वें स्थान पर थे. उन्होंने 2024 में पूर्व विश्व चैम्पियन व्लादिमीर क्रैमनिक पर की गई टिप्पणी को लेकर भी सुर्खियां बटोरी थीं.

डिजिटल दुनिया में भी थे लोकप्रिय

डेनियल सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक शिक्षक और कमेंटेटर के रूप में भी पहचाने जाते थे. उन्होंने Twitch और YouTube पर शतरंज सिखाने और विश्लेषण करने वाले चैनल बनाए, जिनके 3.4 लाख और 4.8 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं. उनकी ऑनलाइन मौजूदगी ने युवा खिलाड़ियों में शतरंज के प्रति नई ऊर्जा जगाई.

डेनियल नारोडिट्स्की ने अपने खेल, शब्दों और सिखाने के अंदाज से लाखों लोगों के जीवन को छुआ. उनका जाना शतरंज जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है.