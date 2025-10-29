Clutch Chess Champion Showdown: क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन में गुकेश अंतिम स्थान पर खिसके, कार्लसन ने बनाई बढ़त

सेंट लुइस, 29 अक्टूबर : मौजूदा विश्व चैंपियन गुकेश डोमराजू (Gukesh Domraju) के लिए क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन में दिन मुश्किल रहा. गुकेश दूसरे दिन एक भी जीत दर्ज न करने के बाद तालिका में सबसे नीचे खिसक गए, जबकि मैग्नस कार्लसन ने चार जीत और दो हार के साथ बढ़त बना ली है. एकल बढ़त के साथ दिन की शुरुआत करने वाले गुकेश को कार्लसन के खिलाफ दो हार का सामना करना पड़ा.

इसके बाद, उन्होंने हिकारू नाकामुरा के खिलाफ पहला गेम ड्रॉ खेला. गुकेश ने नाकामुरा को पहले गेम के दिन हराकर अपनी चेकमेट: यूएसए बनाम भारत प्रदर्शनी मैच की हार का बदला लिया था. दूसरे मुकाबले में भारतीय ग्रैंडमास्टर के पास अपेक्षाकृत संतुलित रूक एंडगेम में एकमात्र मौका था. हालांकि, वह उसे भुना नहीं सके और खेल ड्रॉ पर समाप्त हुआ. इसके बाद गुकेश फैबियानो कारूआना से अगला मैच हार गए और दिन का समापन एक ड्रॉ के साथ किया. इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद गुकेश ने कहा, "मैं अपने खेल से बिल्कुल खुश नहीं हूं. मैं तेज नहीं खेल पा रहा था. मैंने जरूरत से ज्यादा समय लिया, जो नहीं लेना चाहिए था. जो हो गया उसे भूलकर अगले दिन नई शुरुआत करनी होगी."

कार्लसन इस प्रतियोगिता का अपना पहला गेम कारुआना से हार गए. वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन को कारुआना से दूसरी बार भी हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने 11.5/18 अंक के साथ एकल बढ़त बना ली है. कारुआना 10.5 अंक के साथ उनके ठीक पीछे हैं. नाकामुरा और गुकेश दोनों सातवें स्थान पर हैं. क्लच चेस ग्रैंडमास्टर एक अनोखा टूर्नामेंट फॉर्मेट है. इसमें पहले दिन, प्रत्येक जीत पर 1 अंक और 1,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे. दूसरे दिन, प्रत्येक जीत पर 2 अंक और 2,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, जबकि तीसरे दिन, प्रत्येक जीत पर 3 अंक और 3,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे. धीमी शुरुआत करने वाले खिलाड़ी अंत तक वापसी कर सकते हैं. तीसरे दिन 18 अंक बनाए जा सकते हैं. सभी खिलाड़ियों के पास इस आयोजन को जीतने का मौका है.