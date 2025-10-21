Daniel Naroditsky Dies: 29 वर्षीय अमेरिकी ग्रैंडमास्टर डेनियल नारोडित्स्की का निधन, विश्वनाथन आनंद ने जताया शोक
डैनियल नारोदित्स्की (बाएं) और विश्वनाथन आनंद (दाएं) ( (Photo credit: X @CLTchesscenter and FIDE)

Daniel Naroditsky Dies: भारतीय शतरंज दिग्गज विश्वनाथन आनंद ने अमेरिकी ग्रैंडमास्टर डेनियल नारोडित्स्की की अचानक हुई मौत पर गहरा सदमा व्यक्त किया है. अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी का 29 वर्ष की उम्र में 19 अक्टूबर(रविवार) को निधन हो गया. उनके परिवार ने यह दुखद समाचार शार्लोट चेस सेंटर के माध्यम से साझा किया, जो वह क्लब था जिससे नारोडित्स्की जुड़े हुए थे. डेनियल नारोडित्स्की की असमय मृत्यु की खबर ने पूरे शतरंज जगत को झकझोर कर रख दिया है. वीरेंद्र सहवाग और आरती अहलावत के तलाक की अटकलें तेज, जन्मदिन की फैमिली फोटो और दिवाली पोस्ट से गायब दिखीं पत्नी

डेनियल नारोडित्स्की का निधन

बयान में कहा गया, “बहुत दुख के साथ हम डेनियल नारोडित्स्की के अप्रत्याशित निधन की सूचना साझा कर रहे हैं. डेनियल एक प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी, शिक्षक और शतरंज समुदाय के प्रिय सदस्य थे. वे एक स्नेही पुत्र, भाई और वफादार मित्र भी थे.” उनकी मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया है. डेनियल नारोडित्स्की अमेरिका के एक प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी थे, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में ग्रैंडमास्टर का दर्जा हासिल किया था. वे एक कमेंटेटर और लेखक के रूप में भी जाने जाते थे, और शतरंज की दुनिया में उनके योगदान को लंबे समय तक याद किया जाएगा.

विश्वनाथन आनंद ने जताया शोक

 

विश्वनाथन आनंद ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “ग्रैंडमास्टर डेनियल नारोडित्स्की के निधन की खबर से मैं वास्तव में स्तब्ध हूं. वे एक बेहतरीन शतरंज टिप्पणीकार और शिक्षक थे, साथ ही बेहद अच्छे इंसान भी. बहुत जल्दी चले गए.उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. शतरंज जगत उनकी कमी महसूस करेगा.”