Virender Sehwag, Aarti Ahlawat Divorce Rumours: वीरेंद्र सहवाग ने 20 अक्टूबर को अपना 47वां जन्मदिन मनाया. उसी दिन भारत ने दिवाली 2025 का त्योहार भी मनाया और सहवाग ने पारंपरिक परिधान में अपनी दो संतानों आर्यवीर और वेदांत तथा अपनी माता कृष्णा के साथ तस्वीरें साझा कीं. अपने पोस्ट में सहवाग ने दिवाली के शुभ अवसर पर प्रशंसकों को शुभकामनाएं दीं. इन तस्वीरों में उनकी पत्नी आरती अहलावत शामिल नहीं थीं, जिससे उनके तलाक की अफवाहें और तेज हो गईं. जनवरी 2025 में ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि सहवाग और आरती अलग रह रहे हैं और तलाक की ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी. इस बार जब सहवाग ने अपने परिवार के साथ जो तस्वीरें साझा कीं, उनमें आरती को न देखकर प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दीं.

वीरेंदर सहवाग की पोस्ट

दीपज्योतिः परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः । दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ॥ May you leave your sparkle wherever you go. Happy Deepawali pic.twitter.com/6kaXAd8Xm1 — Virrender Sehwag (@virendersehwag) October 20, 2025

फैंस का रिएक्शन

So his divorce news is true. — Rodrigo (@Rodrigo60776560) October 20, 2025

Bhabhi kidhar hein Sehwag sir — Siddhartha Patel 🔥 (@Siddhu__94) October 20, 2025

Ohh mann the rumours are true Damn 🥶 — Samanar Shravaka࿗ (@mannmarzi29) October 20, 2025

No wife means news are getting on point — Pramiti Rana (@PramitiRana) October 20, 2025

Bhabhi ji nahi dikh rahi viru paaji — Shiv (@mr_Tubun) October 20, 2025

Bhabhi ji khaan hai sir? — Sachin Kashayap (@sachinksp789) October 20, 2025

