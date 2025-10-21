Virender Sehwag, Aarti Ahlawat Divorce Rumours: वीरेंद्र सहवाग ने 20 अक्टूबर को अपना 47वां जन्मदिन मनाया. उसी दिन भारत ने दिवाली 2025 का त्योहार भी मनाया और सहवाग ने पारंपरिक परिधान में अपनी दो संतानों आर्यवीर और वेदांत तथा अपनी माता कृष्णा के साथ तस्वीरें साझा कीं. अपने पोस्ट में सहवाग ने दिवाली के शुभ अवसर पर प्रशंसकों को शुभकामनाएं दीं. इन तस्वीरों में उनकी पत्नी आरती अहलावत शामिल नहीं थीं, जिससे उनके तलाक की अफवाहें और तेज हो गईं. जनवरी 2025 में ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि सहवाग और आरती अलग रह रहे हैं और तलाक की ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी. इस बार जब सहवाग ने अपने परिवार के साथ जो तस्वीरें साझा कीं, उनमें आरती को न देखकर प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दीं.

वीरेंदर सहवाग की पोस्ट

फैंस का रिएक्शन

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)