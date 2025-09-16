खेल में वैशाली रमेशबाबू और आनंदकुमार वेलकुमार की ऐतिहासिक उपलब्धियां, राजनेताओं ने की सराहना

नई दिल्ली, 16 सितंबर : ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेशबाबू (Vaishali Rameshbabu) ने लगातार दूसरी बार फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 (FIDE Women's Grand Swiss 2025) जीतकर इतिहास रचा है. वहीं, आनंदकुमार वेलकुमार ने स्पीड स्केटिंग में भारत के लिए पहला विश्व चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन खिलाड़ियों को सराहा है.

गृह मंत्री अमित शाह ने आनंदकुमार वेलकुमार को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत की स्वर्णिम उड़ान. 2025 विश्व चैंपियनशिप में सीनियर पुरुष 1,000 मीटर स्पीड स्केटिंग स्पर्धा में भारत का पहला स्पीड स्केटिंग गोल्ड मेडल जीतने पर आनंदकुमार वेलकुमार को बधाई. आपने अपने कौशल, चपलता और सटीकता से अनगिनत एथलीट्स के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है." यह भी पढ़ें : How To Watch ZIM vs NAM, 2nd T20I 2025 Live Streaming: दूसरे टी20 में ज़िम्बाब्वे बनाएगी अजेय बढ़त या नामीबिया करेगी वापसी? जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

वहीं, वैशाली रमेशाबू को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने लिखा, "वैशाली रमेशाबू को लगातार दूसरी बार फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीतने पर बधाई. आपके फोकस और रणनीतिक सोच ने आपको यह सम्मान दिलाया है. आपकी जीत विश्व शतरंज में भारत के बढ़ते प्रभुत्व का प्रमाण है. आपके शानदार करियर के लिए शुभकामनाएं."

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'एक्स' पोस्ट पर आनंदकुमार वेलकुमार की तारीफ में लिखा, "स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचने पर आनंदकुमार वेलकुमार को हार्दिक बधाई. सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट का खिताब असाधारण समय के साथ जीतकर, उन्होंने देश को बेहद गौरवान्वित किया है. भारतीय खेलों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करेगा. आने वाले वर्षों में उनके लिए और अधिक सफलता की कामना करता हूं."

वहीं, वैशाली रमेशबाबू को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने लिखा, "वैशाली रमेशबाबू को फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीतने पर बधाई. लगातार दूसरी बार उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि भारत के लिए गौरव का क्षण है. यह उनकी प्रतिभा, दृढ़ता और समर्पण का सच्चा प्रमाण है. मैं आगे की यात्रा में उनकी निरंतर सफलता की कामना करता हूं."

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आनंदकुमार वेलकुमार की सराहना करते हुए 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "चीन में 2025 में जारी विश्व रोलर स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 1,000 मीटर स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने पर आनंदकुमार वेलकुमार को बधाई. आपकी कड़ी मेहनत और लगन ने वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है. यह उल्लेखनीय उपलब्धि कई युवा एथलीट्स को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी. आपके आगामी इवेंट्स के लिए शुभकामनाएं. आप देश को और भी गौरवान्वित करते रहें."

उन्होंने वैशाली रमेशबाबू की तारीफ में लिखा, "वैशाली रमेशबाबू को 2025 फिडे महिला ग्रैंड स्विस जीतने पर हार्दिक बधाई. इस शानदार जीत के साथ, उन्होंने 2026 महिला कैंडिडेट्स में अपना स्थान पक्का कर लिया है. यह उपलब्धि उनके समर्पण और कौशल को दर्शाती है. वह देशभर के उभरते शतरंज खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा हैं. आगामी टूर्नामेंट्स के लिए शुभकामनाएं."

आनंदकुमार ने चीन में आयोजित स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के सीनियर मेंस की 1,000 मीटर स्प्रिंट रेस में गोल्ड जीता है, जो इस इवेंट में भारत का पहला गोल्ड है. 22 वर्षीय आनंदकुमार 1:24.924 मिनट का समय लेकर पहले स्थान पर रहे. इससे पहले आनंदकुमार ने ही 500 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज जीतकर भारत को उसका पहला सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जिताया था. दूसरी ओर, ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेशबाबू ने पूर्व महिला चैंपियन टैन झोंग्यी को अंतिम दौर में ड्रॉ पर रोककर लगातार दूसरी बार फिडे महिला ग्रैंड स्विस जीता है.