PAK को हराने वाली भारतीय टीम और सपोर्ट स्टाफ को मिलेगा 21 करोड़ रुपये का इनाम, BCCI ने किया बड़ा ऐलान
(Photo : X)

India Wins Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. इस शानदार जीत के बाद BCCI ने टीम इंडिया और उनके सपोर्ट स्टाफ के लिए कुल 21 करोड़ रुपये का पुरस्कार (21 Crore Prize For Team India) देने की घोषणा की है.

इस जीत में तिलक वर्मा की नाबाद 69 रनों की पारी और कुलदीप यादव के 4 विकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन ने टीम को जीत दिलाने में मदद की.

भारत की जीत के बाद देशभर में खुशी का माहौल है. सोशल मीडिया पर लोग खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम को अपने खास अंदाज में बधाई दी. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, “खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर... नतीजा वही, भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को जीत की बधाई.”

BCCI के इस 21 करोड़ रुपये के इनाम में खिलाड़ियों के अलावा कोचिंग स्टाफ, ट्रेनर्स, एनालिस्ट और सपोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं. बोर्ड ने इस जीत में टीम और सपोर्ट स्टाफ की मेहनत और योगदान को सराहा है.

टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में लगातार 7 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई और एशिया कप में अपनी ताकत दिखाई. अब इस इनाम से टीम और सपोर्ट स्टाफ की मेहनत का सही मूल्यांकन भी हुआ है.

निष्कर्ष:

भारत की इस शानदार जीत और BCCI के पुरस्कार ने देशभर में जश्न का माहौल बना दिया है. खिलाड़ियों की मेहनत, टीम की रणनीति और सपोर्ट स्टाफ का योगदान मिलकर ही यह ऐतिहासिक जीत संभव हुई.