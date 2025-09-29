IND vs PAK: 'मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर… भारत जीता', फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने के बाद PM मोदी किया पोस्ट, टीम को दी बधाई

India Wins Asia Cup 2025: Defeats Pakistan in Final: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार दिन साबित हुआ. फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे. दोनों ही टीमों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, लेकिन अंत में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया.

मुकाबले से पहले भारत के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसका फायदा भारत के गेंदबाजों को मिला. पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 146 रन पर ऑलआउट हो गई. भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 विकेट मिले, जबकि कुलदीप यादव ने 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके. पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन फरहान ने बनाए.

जब भारत को 147 रनों का लक्ष्य मिला, तो टीम ने संयम और धैर्य के साथ खेलना शुरू किया. तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन बनाए और उनकी शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया. यह मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा क्योंकि यह पहला मौका था जब एशिया कप के 41 साल के इतिहास में फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे.

टीम इंडिया का एशिया कप सफर

टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अपनी ताकत दिखाई. भारत ने लगातार 7 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई और हर मैच में अपना दबदबा बनाए रखा. टीम की मेहनत और रणनीति ने इस खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

भारत की जीत पर मिली बधाइयां

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय टीम को जीत बधाई दी. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, 'एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई. टीम ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, जिससे खेल में उनका दबदबा कायम रहा. मैं कामना करती हूं कि टीम इंडिया भविष्य में भी इसी तरह अपना परचम लहराए.'

My heartiest congratulations to Team India for winning the Asia Cup cricket tournament. The team did not lose any match in the tournament, marking its dominance in the game. I wish Team India sustained glory in the future. — President of India (@rashtrapatibhvn) September 28, 2025

खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर...

भारत की जीत के बाद पूरा देश जश्न में डूब गया. सोशल मीडिया पर लोग खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम को अपने खास अंदाज में बधाई दी. पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, “खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर... नतीजा वही, भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को जीत की बधाई.”

#OperationSindoor on the games field. Outcome is the same - India wins! Congrats to our cricketers. — Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025

केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने लिखा, “पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैम्पियन रहेगा. भारतीय टीम को जीत की बधाई.” पीयूष गोयल ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया और लिखा, “भारत का विजय तिलक. आज भारतीय क्रिकेट टीम ने सिर्फ एशिया कप फाइनल नहीं जीता, बल्कि हर भारतीय का दिल जीत लिया. तिलक वर्मा और कुलदीप यादव के जबरदस्त प्रदर्शन ने इस विजय को यादगार बना दिया.”

पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैंपियन रहेगा! Congratulations India 🇮🇳 pic.twitter.com/ATuefWPSjA — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 28, 2025

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी टीम को बधाई दी और कहा, “एकता जीत की बुनियाद होती है. एशिया कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी एकजुट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सपोर्टिंग स्टाफ व देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.”

एकता जीत की बुनियाद होती है। एशिया कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी एकजुट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सपोर्टिंग स्टाफ़ व देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ! — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 28, 2025

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, “भारत ने एशिया कप जीत लिया है. हमने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को तीन बार धूल चटाई है.”

एशिया कप में भारत का रिकॉर्ड

भारत अब तक 9 बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है. ये साल थे – 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 और अब 2025. खास बात यह है कि यह गौतम गंभीर के कोचिंग में दूसरा लगातार व्हाइट बॉल का खिताब है.

खेल की दुनिया में भारत की अहमियत

टीम इंडिया ने इस फाइनल में दिखाया कि उसका अनुभव, संयम और शानदार रणनीति किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है. तिलक वर्मा और कुलदीप यादव जैसे युवा खिलाड़ियों का दमखम भी इस जीत को और यादगार बना गया. भारत की यह जीत सिर्फ खिताब जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और उत्साह का पल है.

एशिया कप 2025 में भारत की शानदार जीत ने साबित कर दिया कि टीम इंडिया का क्रिकेट में दबदबा अब भी बरकरार है. इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ खिताब जीता है, बल्कि एशिया कप में सबसे सफल टीम होने का अपना रिकॉर्ड भी और मजबूत कर लिया.