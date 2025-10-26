VIDEO: दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार! रूस ने किया 'बुरेवेस्तनिक' न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण, दुनिया में कहीं भी कर सकती है हमला

(Photo : X)

Russia Burevestnik Cruise Missile: रूस ने अपनी नई और बेहद खास न्यूक्लियर-पावर्ड क्रूज़ मिसाइल 'बुरेवेस्तनिक' (Burevestnik) का सफल परीक्षण किया है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस बात का ऐलान किया है. रूस का दावा है कि यह ऐसा हथियार है जो किसी भी रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकता है और इसकी रेंज लगभग असीमित है.

15 घंटे की उड़ान, 14,000 किलोमीटर का सफर

यह परीक्षण 21 अक्टूबर को किया गया था. रूस के सेना प्रमुख, जनरल वालेरी गेरासिमोव ने पुतिन को बताया कि मिसाइल ने करीब 14,000 किलोमीटर (8,700 मील) का सफर तय किया और लगभग 15 घंटे तक हवा में रही.

पुतिन ने कहा कि यह मिसाइल "अद्वितीय" है और दुनिया में किसी और देश के पास ऐसा हथियार नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि एक समय कुछ रूसी विशेषज्ञों ने कहा था कि इस हथियार को बनाना शायद संभव न हो, लेकिन अब इसका "महत्वपूर्ण परीक्षण" पूरा हो चुका है.

'अजेय' है यह मिसाइल

इस मिसाइल को NATO देशों में SSC-X-9 स्काईफॉल (Skyfall) भी कहा जाता है. रूस का दावा है कि 9M730 बुरेवेस्तनिक मौजूदा और भविष्य के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए "अजेय" है. इसकी लगभग असीमित रेंज और अप्रत्याशित उड़ान पथ (unpredictable flight path) इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं. जनरल गेरासिमोव ने पुष्टि की कि मिसाइल ने परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके उड़ान भरी, और चूंकि यह इतनी लंबी दूरी तक उड़ सकती है, यह किसी भी एंटी-मिसाइल डिफेंस को हराने में सक्षम है.

🇷🇺 Burevestnik — dubbed "Skyfall" by NATO — boasts a practically unlimited range, capable of months of flight This missile is built to be unstoppable: flying low and maneuvering to slip through enemy defenses Its destructive power is immense, with a warhead estimated at up to… https://t.co/ASOsEnlqdh pic.twitter.com/zGocb6vAbi — The Other Side Media (@TheOtherSideRu) October 26, 2025

परमाणु शक्ति में रूस सबसे आगे

पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि रूस की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता (nuclear deterrent forces) दुनिया में सबसे उच्च स्तर पर है. उन्होंने कहा कि ये ताकतें रूसी संघ की राष्ट्रीय सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करने में सक्षम हैं.

🤡 Putin claims Russia has tested a “Burevestnik” nuclear missile that “has no analogues in the world.” The Russian dictator held a meeting with Chief of the General Staff Gerasimov and military commanders, where officials announced that the military had tested a new… pic.twitter.com/0rcdVR7MCg — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2025

आपको बता दें कि दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार रूस और अमेरिका के पास है, जो मिलकर वैश्विक इन्वेंट्री का लगभग 87% हिस्सा हैं. FAS के अनुसार, रूस के पास 5,459 और अमेरिका के पास 5,177 परमाणु हथियार हैं.