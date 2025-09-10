Nepal Gen Z Protest: नेपाल में ओली के इस्तीफे के बाद कानून व्यवस्था ध्वस्त; शोरूम से AC-फ्रिज लूटकर भागते दिखें लोग; VIDEO

(Photo Credits NDTV)

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच देश की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. केपी शर्मा ओली के पीएम पद से इस्तीफे के बाद भी सड़क पर विरोध प्रदर्शन और आगजनी जारी हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक शोरूम से टीवी, एसी और फ्रिज जैसे सामान लूटकर ले जाते हुए लोग दिखें.

नेपाल में मौजूदा हालात गंभीर

मौजूदा हालात इतने गंभीर हैं कि नेपाल में न तो पुलिस व्यवस्था प्रभावी है और न ही कानून का कोई पालन हो रहा है. लोग बिना किसी डर के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसकर अपनी पसंद का सामान उठा ले जा रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग टीवी, एसी और फ्रिज , पानी की टंकियों और अन्य सामान के साथ शोरूम से भागते हुए नजर आ रहे हैं. यह भी पढ़े: Nepal Next PM: केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन? बालेन्द्र शाह के पीएम बनने की अटकलें तेज़

शोरूम से AC-फ्रिज लूटकर भागते दिखें लोग

विरोध प्रदर्शन के बीच मंलगवार को ओली को देना पड़ा इस्तीफा

विरोध प्रदर्शनों के बढ़ने के बीच प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन देश में शांति बहाल करने के लिए अब भी व्यापक कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि कानून व्यवस्था फिर से कायम हो सके और आम जीवन सामान्य हो.

बांग्लादेश में भी दिखे इसी तरह के हालात

नेपाल के जैसे ही बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच हालात खराब हुए थे. वहां के प्रदर्शनकारियों ने पहले पीएम शेख हसीना के सरकारी आवास पर हमला किया था. इसके बाद उनके घर में जमकर लूटपाट हुई. जो भी कीमती सामान मिला, उसे लूटकर भाग गए. लूटपाट की कई घटनाएं सार्वजनिक जगहों पर भी हुई थीं.

नेपाल में कानून व्यवस्था बन सकती है चुनौती

नेपाल में भी बांग्लादेश जैसे ही हालात बनते जा रहे हैं, जहां विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी है. ऐसे में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह चुनौती बन गई है कि वे जल्द से जल्द स्थिति नियंत्रण में लाएं.