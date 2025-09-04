लंदन में बड़ा हादसा; विक्टोरिया स्ट्रीट पर बस ने राहगीरों को मारी टक्कर, 17 लोग घायल

Bus Injures 17 After Mounting Pavement | X

ब्रिटेन की राजधानी लंदन के व्यस्त विक्टोरिया स्ट्रीट (Victoria Street) पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. सुबह करीब 8:20 बजे एक रूट 24 बस अचानक फुटपाथ पर चढ़ गई और कई राहगीरों को टक्कर मार दी. इस हादसे में कुल 17 लोग घायल हुए, जिनमें से 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे में बस चालक भी घायल हो गया है.

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जानकारी दी कि दो लोगों का इलाज मौके पर ही किया गया जबकि बाकी घायलों को अस्पताल भेजा गया. राहत की बात यह है कि किसी की हालत गंभीर या जानलेवा नहीं बताई गई है.

मौके पर अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद सड़क पर चिल्लाहट और भगदड़ मच गई. एक चश्मदीद ने बताया,“बस अंदर से भरी हुई थी और जैसे ही फुटपाथ पर चढ़ी, लोग चीखने लगे. यह बेहद डरावना नजारा था.” वहीं एक अन्य गवाह ने कहा कि टक्कर के बाद एक महिला सड़क पर गिर गई और आसपास के लोग व जिम के सदस्य मदद के लिए दौड़ पड़े.

रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और दमकल विभाग की कई गाड़ियाँ मौके पर पहुंचीं. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए लंदन एयर एंबुलेंस तक तैनात की गई. पुलिस ने बताया कि बस से डीजल का रिसाव हो गया था, जिसके चलते धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो.

हादसे की जांच जारी

ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन (TfL) ने कहा कि वे पुलिस और बस ऑपरेटर के साथ मिलकर इस हादसे की जांच कर रहे हैं. पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास डैशकैम या मोबाइल से रिकॉर्ड की गई फुटेज है तो वे उसे जांच में साझा करें.