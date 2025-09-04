Giorgio Armani Passes Away: नहीं रहे फैशन आइकन जॉर्जियो अरमानी, 91 साल की उम्र में निधन

Giorgio Armani Passes Away | Wikimedia Commoons

Giorgio Armani Passes Away: दुनियाभर के फैशन प्रेमियों के लिए बुरी खबर आई है. इटैलियन फैशन के बादशाह जॉर्जियो अरमानी (Giorgio Armani) का 91 साल की उम्र में निधन हो गया. अरमानी लंबे समय से बीमार थे और उम्र संबंधी बीमारी के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली. उनकी कंपनी ने भावुक बयान जारी कर कहा, “अनंत शोक के साथ अरमानी ग्रुप (Armani Group) अपने फाउंडर और फैशन की दुनिया की प्रेरणा का निधन घोषित करता है.”

अरमानी को फैशन जगत में प्यार से “Re Giorgio” यानी किंग जॉर्जियो कहा जाता था. उन्होंने 1970 के दशक में अपने सिंपल लेकिन स्टाइलिश डिजाइन्स से फैशन की परिभाषा ही बदल दी. उनके डिजाइन्स में न तो दिखावा था और न ही जटिलता, बल्कि आराम और शान का अनोखा मेल था. यही वजह है कि उनका ब्रांड न सिर्फ यूरोप, बल्कि पूरी दुनिया में लक्जरी का प्रतीक बन गया.

10 बिलियन डॉलर का फैशन साम्राज्य

अरमानी ने अपनी मेहनत और सोच से 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फैशन साम्राज्य खड़ा किया. आज उनकी कंपनी हर साल करीब 2.3 बिलियन यूरो का कारोबार करती थी. खास बात यह थी कि वे सिर्फ कपड़ों के डिजाइन्स तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि अपने हर शो, हर कलेक्शन और यहां तक कि मॉडल्स के हेयरस्टाइल तक पर खुद नजर रखते थे.

कब होगी अंतिम विदाई और अंतिम दर्शन

अरमानी ग्रुप की ओर से जारी बयान में बताया गया कि 6 और 7 सितंबर को मिलान में अरमानी का अंतिम दर्शन कराया जाएगा. इसके बाद एक निजी अंतिम संस्कार होगा.

दुनिया भर के फैशन प्रेमियों के लिए गहरी क्षति

जॉर्जियो अरमानी सिर्फ एक फैशन डिजाइनर नहीं थे, बल्कि सादगी और एलिगेंस के प्रतीक थे. उनका जाना पूरी फैशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति है. उन्होंने यह साबित किया कि लक्ज़री हमेशा भड़कीली नहीं होती, बल्कि सादगी में भी शान छिपी होती है.