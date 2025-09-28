26 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स जमैका की पूर्व कंटेस्टेंट Tyra Spaulding की मौत, आत्महत्या की आशंका

टायरा स्पॉल्डिंग अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गईं (Photo : X)

Tyra Spaulding Dies at 26: मिस यूनिवर्स जमैका की पूर्व प्रतियोगी और 2023 की फाइनलिस्ट, टायरा स्पॉल्डिंग का सिर्फ 26 साल की उम्र में निधन हो गया है. खबरों के मुताबिक, वह मंगलवार, 23 सितंबर की शाम को अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गईं. पुलिस इस मामले को संदिग्ध आत्महत्या मानकर जांच कर रही है.

मिस यूनिवर्स जमैका संगठन ने दी श्रद्धांजलि

मिस यूनिवर्स जमैका संगठन ने 24 सितंबर को इंस्टाग्राम पर टायरा को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने टायरा की एक खूबसूरत तस्वीर और एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "खूबसूरत टायरा स्पॉल्डिंग को खोने से हमारे दिल बहुत भारी हैं. वह एक शानदार इंसान थीं. उनकी रोशनी, खूबसूरती और दयालु स्वभाव ने हर किसी को छुआ."

संगठन ने आगे कहा, "हम टायरा के परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं और उस खूबसूरत जीवन का जश्न मनाते हैं जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया." शेयर किए गए वीडियो में टायरा एक चमकदार पीले गाउन में रैंप पर आत्मविश्वास से चलती हुई दिखाई दे रही हैं, और दर्शक खुशी से तालियां बजा रहे हैं.

मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रही थीं टायरा

अपनी मौत से पहले, टायरा ने कई इमोशनल यूट्यूब वीडियो में अपनी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में खुलकर बात की थी. 31 अगस्त के एक वीडियो में, उन्होंने बताया था कि नौकरी छोड़ने के फैसले ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला है. इसके कुछ ही दिनों बाद, 5 सितंबर को, उन्होंने एक और वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के विचारों से अपनी रोज की लड़ाई के बारे में बताया.

उन्होंने कहा था, "मैं यहां अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही हूं. मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाकर कुछ करना होगा, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे मारना चाहता है. और अगर मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं मर जाऊंगी. हर दिन जब मैं उठती हूं, तो मेरा मन कहता है कि जाकर किसी इमारत से कूद जाओ. यह मुझे कहता है कि जाकर गोलियों का ओवरडोज ले लो. यह मुझे कहता है कि जाकर फांसी लगा लो."

मॉडलिंग में आने से पहले, टायरा ने अकाउंटिंग में काम किया था. उन्हें उनके दोस्ताना, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चय वाले स्वभाव के लिए जाना जाता था.