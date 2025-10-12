Bangladesh Anti-Hindu Violence: 'अपने आप को हिंदू मत कहो...' मुहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हिंसा की खबरों को बताया झूठ

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर : बांग्लादेश (Bangladesh) के बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) ने बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को झूठा बताया. इसके साथ ही उन्होंने भारत पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं से कहा कि मत कहो कि मैं हिंदू हूं, मेरी रक्षा करो.

दरअसल, अमेरिकी पत्रकार मेहंदी हसन ने मुहम्मद यूनुस से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा कि पिछले साल नवंबर में करीब 30 हजार हिंदू आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे. आपकी सरकार में उनके खिलाफ हिंसा हुई. यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए "बर्बरता" शब्द का इस्तेमाल किया. क्या यह आपके नियंत्रण में है? इस पर मुहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को सिरे से नकार दिया. उन्होंने कहा, "सबसे पहली बात ये है कि ये सभी खबरें झूठी हैं." जब अमेरिकी पत्रकार ने उनसे पूछा कि "मैंने डोनाल्ड ट्रंप के शब्द आपको बताए और आप इसे फेक न्यूज बता रहे हैं," तो उन्होंने कहा कि "क्या डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या चल रहा है?"

अमेरिकी पत्रकार ने अपने सवाल को दोहराते हुए पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कोई हिंसा नहीं हुई? इस पर मुहम्मद यूनुस ने भारत पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत की खासियत है फेक न्यूज फैलाना. झूठी खबरों की बारिश हो रही है. भारत इस चीज को लेकर लगातार माहौल बनाने की कोशिश करता है.

बांग्लादेशी हिंदुओं को यूनुस ने मैसेज दिया, "मत कहो कि मैं हिंदू हूं, मेरी रक्षा करो. कहो कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो और सुरक्षा के हकदार हो. खुद को अलग-थलग मत करो." बता दें, मुहम्मद यूनुस वर्ल्ड फूड फोरम में शामिल होने के लिए इटली दौरे पर जा रहे हैं. बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार वे वहां बतौर अतिथि शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. इसके अलावा वह इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात भी करेंगे. दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान खाना, सुरक्षा और गरीबी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी.