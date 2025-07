Coldplay कॉन्सर्ट में रोमांस पड़ा भारी, CEO के बाद अब HR हेड Kristin Cabot ने भी छोड़ी नौकरी

सोचिए, आप किसी कॉन्सर्ट में अपने किसी खास दोस्त के साथ हैं और अचानक 55,000 लोगों के सामने आपकी पोल खुल जाए. कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एस्ट्रोनॉमर (Astronomer) के CEO एंडी बायरन और उसी कंपनी की HR हेड क्रिस्टिन कैबोट के साथ.

हुआ क्या था?

हाल ही में एंडी और क्रिस्टिन, बोस्टन शहर में मशहूर म्यूज़िक बैंड 'कोल्डप्ले' का कॉन्सर्ट देखने गए थे. दोनों एक-दूसरे के साथ काफी रोमांटिक अंदाज में बैठे थे. तभी कॉन्सर्ट में लगे 'किस कैम' का कैमरा उन पर आ रुका और उनका चेहरा स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर दिखने लगा.

हजारों लोगों के सामने खुद को इस तरह देखकर दोनों के होश उड़ गए. वे बुरी तरह घबरा गए और शर्म के मारे अपना चेहरा छिपाने लगे.

Kristin Cabot resigns from Astronomer more than a week after Coldplay kiss cam scandal https://t.co/KpiPxnzBlC pic.twitter.com/akgGQK1Y83

इतनी बड़ी बात क्यों बन गई?

अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है. असल में, एंडी बायरन और क्रिस्टिन कैबोट, दोनों ही शादीशुदा हैं और उनके अपने-अपने परिवार हैं. जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो इसे कंपनी के भीतर एक अफेयर के तौर पर देखा गया. कंपनी के CEO और HR हेड का इस तरह सबके सामने आना एक बड़े विवाद का कारण बन गया.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM

— Pop Base (@PopBase) July 17, 2025