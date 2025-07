कोल्डप्ले कंसर्ट में अफेयर का वीडियो वायरल; Astronomer CEO Andy Byron की पत्नी Megan ने फेसबुक से हटाया सरनेम

Astronomer CEO Andy Byron's Wife Megan Drops His Surname

Coldplay के एक कॉन्सर्ट में हुए एक वायरल वीडियो ने न सिर्फ इंटरनेट पर सनसनी मचाई, बल्कि मशहूर कंपनी Astronomer के CEO एंडी बायरन (Andy Byron) की निजी जिंदगी को भी उथल-पुथल में डाल दिया है. अब खबर आ रही है कि उनकी पत्नी मेगन केरिगन बायरन (Megan Kerrigan Byron) ने अपने फेसबुक प्रोफाइल से "Byron" सरनेम हटा दिया है. यह कदम ऐसे समय पर सामने आया है जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एंडी Byron, अपनी कंपनी की चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर Kristin Cabot के साथ Coldplay कॉन्सर्ट में बेहद करीब नजर आ रहे हैं.

किस कैम ने खोला राज

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बॉस्टन में आयोजित Coldplay के एक कॉन्सर्ट के दौरान “Kiss Cam” ने एंडी Byron और Kristin Cabot को कैमरे में कैद कर लिया. मंच पर गायक क्रिस मार्टिन ने भी मजाक में कहा, “Oh look at these two” इस दौरान कैमरे में दोनों को एक-दूसरे के बेहद करीब देखा गया. लेकिन शायद क्रिस को अंदाजा नहीं था कि वह जिस कपल को शो का हिस्सा बना रहे हैं, वह एक संभावित अफेयर का खुलासा भी कर रहे हैं.

CEO Andy Byron की पत्नी Megan ने फेसबुक से हटाया पति का नाम

Astronomer CEO Andy Byron’s wife removes his last name from her Facebook profile, following viral video of his alleged affair with colleague Kristin Cabot at a Coldplay concert. pic.twitter.com/5xzvEU7Kht — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

CEO Andy Byron और HR Chief Kristin Cabot का किस वायरल

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

सोशल मीडिया पर पत्नी की चुप्पी, लेकिन साफ संकेत

हालांकि अब तक न तो एंडी Byron और न ही उनकी पत्नी मेगन या Kristin Cabot की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन Megan द्वारा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से "Byron" हटाना, खुद में एक गहरा संकेत माना जा रहा है. यह एक तरह की डिजिटल चुप्पी है, जो कहे बिना बहुत कुछ कह देती है.

कौन हैं मेगन केरिगन बायरन?

मेगन, न्यूयॉर्क में रहने वाली एक टीचर हैं और Bancroft School में Lower School Admission की Associate Director के रूप में कार्यरत हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, एंडी और मेगन के दो बच्चे भी हैं. हालांकि मेगन ने हमेशा खुद और अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा, लेकिन अब उनके फेसबुक पर लोग सहानुभूति और हौसले भरे मैसेज छोड़ रहे हैं.

शादी में दरार के संकेत?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज़ हो गया. फेसबुक पर Megan की प्रोफाइल से पति का सरनेम हटाना, इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उनके रिश्ते में दरार आ गई है. लोग यह अनुमान भी लगाने लगे हैं कि क्या यह शादी अब टूटने की कगार पर है?