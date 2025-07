Coldplay Concert Scandal: कैमरे में रोमांस करते पकड़े गए CEO और HR हेड, वायरल VIDEO ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल

CEO Andy Byron and HR Head Kristin Cabot Viral Video: अमेरिका के बॉस्टन में Coldplay के लाइव कॉन्सर्ट के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने इंटरनेट पर भूचाल मचा दिया है. दरअसल, यहां टेक कंपनी Astronomer के CEO एंडी बायरन और उनकी HR हेड क्रिस्टिन कैबट का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें दोनों एक साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा गया कि दोनों कॉन्सर्ट के दौरान एक-दूसरे से लिपटे हुए थे. लेकिन जैसे ही कैमरा उन पर आया, वे खुद को छिपाने लगे. इस हरकत को देख सिंगर क्रिस मार्टिन ने मजाक में कहा, “या तो ये लोग अफेयर में हैं या फिर बहुत शर्मीले हैं.”

बस फिर क्या था, यह अजीबोगरीब मोमेंट सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो गया. टिकटॉक, ट्विटर और रेडिट पर हजारों लोगों ने वीडियो शेयर कर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं.

NEW: CEO Andy Byron and HR head Kristin Cabot from Astronomer caught having an affair on the jumbotron at Coldplay’s Boston concert pic.twitter.com/QloKq6n5NO

— Unlimited L's (@unlimited_ls) July 17, 2025