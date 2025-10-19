Fire On Plane: यात्री के बैग में रखे लिथियम बैटरी में लगी आग, हांगझोउ से सियोल जा रहे एयर चाइना की फ्लाइट में अफरा तफरी, चीन के शंघाई का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@nedricknews)

Fire On Plane: शनिवार को हांगझोउ (Hangzhou) से सियोल (Seoul) जा रही एयर चाइना (Air China) की फ्लाइट CA139 में फ्लाइट के भीतर अचानक आग लग गई. जिसके कारण यात्रियों में अफरा तफरी मच गई. बताया जा रहा है एक यात्री की बैग में लिथियम (Lithium Battery) बैटरी थी, जिसके कारण आग लगी. आग लगने के बाद फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. हालांकि कुछ देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया. गनीमत रही की इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. एयर चाइना ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि 18 अक्टूबर को फ्लाइट CA139 में एक यात्री के हैंड बैग में रखी लिथियम बैटरी अचानक ओवरहेड कंपार्टमेंट (Overhead Compartment) में आग पकड़ ली.क्रू मेंबर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया और किसी भी यात्री को चोट नहीं आई.

एयरलाइन ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए विमान को शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Shanghai Pudong International Airport) पर उतारना पड़ा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:OMG! रहस्यमयी टक्कर से बीच हवा में चटका विमान का शीशा, पायलट को लगी चोट, अंतरिक्ष से आई किसी चीज ने किया हमला?

फ्लाइट में लगी आग

यात्रियों में मची अफरा-तफरी

वायरल हो रहे एक वीडियो (Video) में देखा जा सकता है कि यात्री और क्रू सदस्य आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ यात्री कोरियन भाषा में 'जल्दी करो' चिल्लाते सुनाई दे रहे हैं.

एशिया में लिथियम बैटरी से जुड़ी बढ़ती घटनाएं

यह घटना एशिया में लिथियम बैटरी (Lithium Battery) से जुड़े हादसों की बढ़ती श्रृंखला में एक और मामला है.मई 2025 में चाइना सदर्न एयरलाइंस की फ्लाइट को उड़ान भरने के 15 मिनट बाद लौटना पड़ा जब कैमरा बैटरी और पावर बैंक से धुआं निकलने लगा.जनवरी 2025 में दक्षिण कोरिया में एयर बुसान के विमान में लगी आग का कारण एक स्पेयर पावर बैंक बताया गया था, जिसमें 7 यात्रियों को मामूली चोटें आईं.

लिथियम बैटरी पर चीन ने कड़े नियम लागू किए

इन घटनाओं के बाद चीन ने लिथियम बैटरी और पावर बैंक के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किए हैं.28 जून से बिना चीनी सेफ्टी सर्टिफिकेशन (Chinese Safety Certification) वाले पावर बैंक घरेलू उड़ानों में प्रतिबंधित हैं.रिकॉल की गई बैटरियों और उड़ान के दौरान चार्जिंग करने पर भी रोक लगाई गई है.इसी तरह हांगकांग एविएशन अथॉरिटीज ने भी 7 अप्रैल से नया नियम लागू किया है, जिसके तहत पावर बैंक को ओवरहेड बिन में रखना मना है. इन्हें सीट के नीचे या सीट पॉकेट में रखना अनिवार्य किया गया है.