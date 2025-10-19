OMG! रहस्यमयी टक्कर से बीच हवा में चटका विमान का शीशा, पायलट को लगी चोट, अंतरिक्ष से आई किसी चीज ने किया हमला?

(Photo : X)

United Airlines 737 MAX Mid-Air Windshield Crack: एक चौंकाने वाली घटना में, यूनाइटेड एयरलाइंस के एक विमान को बीच हवा में अपनी उड़ान रोककर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. वजह थी कॉकपिट का शीशा चटक जाना. यह घटना तब और रहस्यमयी हो गई जब पता चला कि शीशे पर जलने के निशान थे और एक पायलट को चोट भी आई थी, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या विमान किसी उल्कापिंड या अंतरिक्ष के मलबे से टकराया था?

यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट UA1093 ने डेनवर से लॉस एंजिल्स के लिए उड़ान भरी थी. यह बोइंग 737 MAX 8 विमान था, जिसमें 140 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे. जब विमान 36,000 फीट की ऊंचाई पर था, तो अचानक कॉकपिट का विंडशील्ड (सामने का शीशा) चटक गया. यह घटना 16 अक्टूबर, 2025 को हुई.

खतरे को भांपते हुए पायलटों ने तुरंत विमान को 26,000 फीट की ऊंचाई पर नीचे उतारा और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट, साल्ट लेक सिटी की ओर मोड़ दिया. विमान ने साल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. बाद में यात्रियों को एक दूसरे बोइंग 737 MAX 9 विमान से लॉस एंजिल्स भेजा गया, जिससे उनकी यात्रा में लगभग छह घंटे की देरी हुई.

यह घटना क्यों है इतनी ख़ास?

आमतौर पर हवा के दबाव या तापमान में बदलाव के कारण विमान के शीशे में दरार आना कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन यह मामला बिल्कुल अलग था. ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में कॉकपिट के शीशे पर जलने के निशान (scorch marks) साफ़ दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा, एक तस्वीर में पायलट के हाथ पर चोट के निशान भी दिखे, जो किसी तेज़ रफ़्तार चीज़ से टकराने की ओर इशारा करते हैं.

United Airlines 737 MAX pilot injured after the windshield cracked at 36,000 while flying from Denver to Los Angeles on Thursday. Reports have suggested the possibility of the aircraft being hit by falling space debris or a small meteorite, though this remains unconfirmed.… pic.twitter.com/8qNg6aA0uE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

यह घटना तब हुई जब विमान साल्ट लेक सिटी से लगभग 200 मील दक्षिण-पूर्व में था. पायलटों ने तुरंत स्थिति को संभाला और विमान को सुरक्षित उतार लिया.

क्या अंतरिक्ष के मलबे या उल्कापिंड से हुई टक्कर?

इस घटना के बाद एविएशन एक्सपर्ट्स और जानकारों के बीच यह बहस छिड़ गई है कि टक्कर की वजह क्या हो सकती है. शीशे पर जलने के निशान और टक्कर के पैटर्न को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विमान किसी अंतरिक्ष के मलबे (space debris) या छोटे उल्कापिंड (meteorite) से टकराया होगा.

अगर ऐसा हुआ है, तो यह कमर्शियल एविएशन के इतिहास में एक बेहद दुर्लभ घटना होगी. विमानों के विंडशील्ड को पक्षियों की टक्कर और दबाव झेलने के लिए बहुत मज़बूत बनाया जाता है, लेकिन अंतरिक्ष से बेहद तेज़ गति से आने वाली किसी चीज़ की टक्कर झेलने के लिए उन्हें डिज़ाइन नहीं किया जाता.

हालांकि, अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यूनाइटेड एयरलाइंस ने पायलट को मामूली चोट लगने के अलावा किसी और के घायल होने की सूचना नहीं दी है. फिलहाल इस घटना की जांच चल रही है.

चालक दल की सूझबूझ ने सभी की जान बचाई. उन्होंने नियमों का पालन करते हुए तुरंत और नियंत्रित तरीके से विमान को नीचे उतारा और सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी.

ऐसी ही एक और घटना

यह पहली बार नहीं है जब किसी विमान को उड़ान के दौरान ऐसी अजीबोगरीब क्षति का सामना करना पड़ा हो.

डेल्टा एयरलाइंस की घटना: 11 नवंबर, 2024 को डेल्टा एयर लाइंस की एक फ्लाइट जो डेट्रायट से डेनवर जा रही थी, उसके अगले हिस्से (नाक) को नुकसान पहुंचा था. हालांकि, उस मामले में विमान ने अपनी उड़ान पूरी की और सुरक्षित लैंडिंग की. जांच में पता चला कि यह किसी बाहरी टक्कर की वजह से नहीं, बल्कि एक मैकेनिकल खराबी के कारण हुआ था, जिससे विमान का अगला हिस्सा अंदर की ओर धंस गया था. वह एयरबस A320 विमान लगभग 27 साल पुराना था.

उसी दिन डेल्टा का एक और विमान सैक्रामेंटो एयरपोर्ट पर एक कैटरिंग ट्रक से टकरा गया था. उस घटना में भी कोई घायल नहीं हुआ था.

फिलहाल यूनाइटेड एयरलाइंस की इस रहस्यमयी घटना की जांच के नतीजों का इंतज़ार है, जिससे यह साफ़ हो सकेगा कि आसमान में विमान के साथ आखिर हुआ क्या था.