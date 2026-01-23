एरिया 51 के ऊपर दिखा 'डोरिटो' के आकार का रहस्यमय विमान; कैमरे में कैद हुई थर्मल तस्वीरें, फिर से छिड़ी UFO पर बहस

एरिया 51 के ऊपर दिखा रहस्यमय विमान (Photo Credits: YouTube/@uncannyexpeditions)

नई दिल्ली: अमेरिका (America) के नेवादा रेगिस्तान (Nevada Desert) में स्थित दुनिया के सबसे गोपनीय सैन्य ठिकानों में से एक, एरिया 51 (Area 51), एक बार फिर सुर्खियों में है. 14 जनवरी 2026 की तड़के सुबह, ग्रूम लेक के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में एक अजीबोगरीब त्रिकोणीय या 'डोरिटो' (Dorito) के आकार का विमान उड़ते हुए देखा गया है. इस विमान की कोई नेविगेशन लाइट नहीं थी और यह अत्यधिक गति से उड़ान भर रहा था. विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि यह अमेरिका के किसी अत्यंत गुप्त (Classified) सैन्य कार्यक्रम का हिस्सा हो सकता है. यह भी पढ़ें: Earthquake Hits Area 51: अमेरिका के रहस्यमयी एरिया 51 में आया भूकंप, सीक्रेट एलियन रिसर्च से है इसका कनेक्शन?

कैसे कैद हुआ यह 'रहस्यमय' विमान?

इस दृश्य को मशहूर प्लेनस्पॉटर एंडर्स ओटोसन (Anders Ottosson) ने रिकॉर्ड किया, जो अपनी 'अनकैनी एक्सपीडिशन' (Uncanny Expeditions) सीरीज के लिए एरिया 51 के पास कैंपिंग कर रहे थे. ओटोसन ने बताया कि उन्होंने घाटी में कई विमानों की आवाज सुनी, लेकिन आसमान में कोई लाइट दिखाई नहीं दे रही थी.

जब उन्होंने अपने थर्मल (AGM TM50-640) कैमरे से आसमान को स्कैन किया, तो उन्हें एक बी-2 स्पिरिट (B-2 Spirit) बॉम्बर दिखाई दिया। लेकिन उसके ठीक पीछे एक दूसरा विमान उड़ रहा था, जिसकी आकृति बी-2 से बिल्कुल अलग और पूरी तरह त्रिकोणीय थी. यह भी पढ़ें: UFO Sighting Reported in Vancouver? कनाडा सिटी के स्प्राक में आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी, यूएफओ में एलियंस के होने की अफवाह वायरल

एरिया 51 के ऊपर रहस्यमय डोरिटो आकार का विमान देखा गया

ALERT 🚨 Newly released infrared footage shows an unidentified triangular-shaped aircraft over Area 51 and the Nevada Test and Training Range, spotted by Uncanny Expeditions pic.twitter.com/6BpLiSkRsl — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 21, 2026

'डोरिटो' विमान का पुराना इतिहास

एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस विमान की आकृति 2014 में विचिटा, कंसास में देखे गए एक अज्ञात त्रिकोणीय विमान से काफी मिलती-जुलती है.

डिजाइन: इस विमान का पिछला हिस्सा बी-2 बॉम्बर की तरह आड़ा-तिरछा (Serrated) नहीं, बल्कि बिल्कुल सीधा और नुकीला है.

इस विमान का पिछला हिस्सा बी-2 बॉम्बर की तरह आड़ा-तिरछा (Serrated) नहीं, बल्कि बिल्कुल सीधा और नुकीला है. अटकलें: कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह अमेरिका का छठी पीढ़ी का F-47 स्टील्थ फाइटर या कोई नया हाइपरसोनिक विमान (Hypersonic Vehicle) हो सकता है.

कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह अमेरिका का या कोई नया हो सकता है. स्पीड: शुरुआती फुटेज के विश्लेषण से संकेत मिलते हैं कि इसकी गति ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज्यादा (Mach 3 से Mach 7 तक) हो सकती है.

क्या यह एलियंस का यूएफओ है?

एरिया 51 हमेशा से एलियंस और यूएफओ (UFO) से जुड़ी कहानियों का केंद्र रहा है. हालांकि, गंभीर शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अमेरिकी सेना के 'ब्लैक प्रोजेक्ट्स' का हिस्सा है. ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनकी जानकारी दशकों बाद सार्वजनिक की जाती है. इस घटना के दौरान ओटोसन ने रहस्यमय रेडियो कोड्स भी सुने, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां कोई जटिल सैन्य अभ्यास चल रहा था.

भविष्य की जांच

अभी तक अमेरिकी रक्षा विभाग (Pentagon) ने इस विमान की पहचान को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. ओटोसन द्वारा जारी किए गए इन्फ्रारेड फुटेज और थर्मल इमेजरी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि एरिया 51 के भीतर ऐसी तकनीकों पर काम हो रहा है, जो वर्तमान सार्वजनिक विज्ञान से कोसों आगे हैं.