वैंकूवर के ऊपर रात के आसमान में रहस्यमयी रंगीन रोशनी चमकती हुई दिखाई देने के बाद एक अजीब यूएफओ के देखे जाने से ऑनलाइन सनसनी फैल गई है. संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के गवाहों ने रहस्यमयी, अजीब, चमकती हुई यूएफओ की सूचना दी. विभिन्न रंगों और असामान्य हरकतों को प्रदर्शित करने वाली रोशनी ने अफवाहों को हवा दी है कि "एलियंस देख रहे हैं." कैप्चर किए गए सबसे हड़ताली दृश्यों में से एक विचित्र, अनियमित हरकतों वाला एक विकृत भड़कीला यूएफओ था. जबकि कई लोग अलौकिक जीवन के बारे में संशय में रहते हैं, वीडियो ने हमारे आसमान में एलियन की मौजूदगी की संभावना के बारे में चर्चाओं को हवा दी है. अधिकारियों ने अभी तक देखे जाने की प्रकृति की पुष्टि नहीं की है, जिससे रहस्य बरकरार है. यह भी पढ़ें: UFO Spotted in New Jersey: अमेरिकी राज्य में आसमान में रहस्यमयी ड्रोन मंडराता हुआ दिखा, निवासियों में चिंता (देखें वीडियो)

🔥🚨BREAKING: This strange light was recorded by witnesses in the United States and Canada. Witnesses report colorful UAPs and other unexplained phenomena lighting up the sky. pic.twitter.com/wToGHdXJ4u

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) April 15, 2025