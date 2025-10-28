Amazon में होनी जा रही है बड़ी छंटनी, 14 हजार लोगों की जाएंगी नौकरी, जानें कौन से कर्मचारी होंगे प्रभावित

Amazon Job Cuts 2025 (Photo: Wikimedia Commons)

दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स और टेक कंपनी Amazon एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 28 अक्टूबर से लगभग 14,000 कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर सकती है. यह कदम कंपनी की COVID-19 के दौरान की गई ओवर हायरिंग ठीक करने और खर्चों को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा है. कर्मचारियों को ईमेल के जरिए नोटिस भेजे जा रहे हैं और प्रभावित टीमों के मैनेजर्स को यह सिखाया गया है कि कर्मचारियों से कैसे संवाद किया जाए.

किन कर्मचारियों पर गिरेगी गाज?

Amazon में कुल 15 लाख कर्मचारी हैं. इनमें से 3.5 लाख कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं. छंटनी का असर इन कॉर्पोरेट कर्मचारियों पर पड़ेगा.

छंटनी में शामिल प्रमुख डिविज़न:

Amazon Web Services (AWS)

Operations Division

Devices & Services Team

Human Resources / People Experience & Technology (PXT)

क्यों हो रही है इतनी बड़ी छंटनी?

Amazon कई कारणों से यह कदम उठा रही है:

महामारी के दौरान जरूरत से ज्यादा स्टाफ हायर किया गया.

खर्चों में कटौती और bureaucracy कम करने की कोशिश.

AI और automation पर बड़ा फोकस

Back-to-office policy से कम attrition (कर्मचारियों का खुद नौकरी छोड़ना)

कंपनी अब कम मैनेजर्स और ज्यादा AI आधारित सिस्टम चाहती है. Amazon CEO एंडी जैसी का मानना है कि, “AI के इस्तेमाल से भविष्य में बड़ी कर्मचारियों की जरूरत नहीं रहेगी.”

छंटनी कब से लागू?

28 अक्टूबर से ईमेल द्वारा नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू. छंटनी आने वाले महीनों में चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी. कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि जो कर्मचारी 5 दिन ऑफिस नहीं आ रहे, उन्हें स्वैच्छिक इस्तीफा देने को कहा जा रहा है. वह भी बिना सेवरेंस पैकेज.