What Did Jeffrey Epstein Buy on Amazon: जेफरी एपस्टीन ने अमेज़न पर क्या खरीदा? स्कूली छात्राओं की वर्दी, सेक्स खिलौने, दूरबीन और 'शॉपिंग लिस्ट' में शामिल

जेफरी एपस्टीन (Photo Credits Instagram)

Mumbai, 2 December: अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के डाक्यूमेंट्स ने बड़ा खुलासा किया हैं. डाक्यूमेंट्स ने दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की ऑनलाइन शॉपिंग की लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट में अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के जरिए की गई खरीदारी की विविध सीरीज का खुलासा किया गया है. "जेफरी एपस्टीन शॉपिंग लिस्ट" रिकॉर्ड, जो अब सार्वजनिक समीक्षा के अधीन है, में स्कूली छात्राओं की वर्दी, सेक्स टॉयज और दूरबीन जैसी विशिष्ट वस्तुएं शामिल हैं, जो उनकी मृत्यु से पहले हासिल किए गए संसाधनों और सामग्रियों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करती हैं. जेफरी एप्सटीन ने अमेज़न पर क्या खरीदा, यह जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: Will Zomato, Swiggy, Flipkart, Amazon, Zepto and Blinkit Be Available on December 31? ३१ दिसंबर को गिग वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल,: क्या जोमैटो, स्विगी और एमेजॉन की सेवाएं होंगी ठप

जेफरी एपस्टीन के डिजिटल लेनदेन पर एक नजर

नए जारी किए गए डाक्यूमेंट्स में कई लेन-देन दिखाया गया हैं, जो ऑनलाइन डीलर के साथ एपस्टीन के नियमित जुड़ाव की तस्वीर पेश करते हैं. कथित तौर पर ये खरीदारी कई वर्षों तक चलती है, जो डिजिटल रूप से सामान प्राप्त करने के एक सुसंगत पैटर्न का संकेत देती है. विस्तृत वस्तुओं में कपड़ों के लेख भी शामिल हैं, जिनमें स्कूली छात्राओं की वर्दी के रूप में वर्णित वस्तुएँ भी शामिल हैं. रिकॉर्ड में उच्च शक्ति वाले दूरबीन जैसे ऑप्टिकल उपकरणों के अधिग्रहण की भी लिस्ट है.

जांचकर्ता एप्सटीन के यौन तस्करी और दुर्व्यवहार के व्यापक नेटवर्क से उनके संभावित संबंध को समझने के लिए इन खरीदों की जांच कर रहे हैं. कुछ वस्तुओं की प्रकृति उसके आपराधिक उद्यम को सुविधाजनक बनाने में उनके इच्छित उपयोग पर सवाल उठाती है. दस्तावेज़ों से पता चला कि यौन अपराधी ने अपने अमेज़न खाते से परेशान करने वाली ऑनलाइन खरीदारी की. 2014 से 2019 तक जेफरी एपस्टीन की 1,006 अमेज़ॅन ईमेल रसीदों के सेट में मैनहट्टन, वेस्ट पाम बीच और उनके निजी द्वीप, लिटिल सेंट जेम्स में उनकी संपत्तियों की डिलीवरी शामिल थी.

जेफरी एप्सटीन ने कौन-कौन से सामान खरीदें?

डीओजे द्वारा जारी दस्तावेजों के अनुसार, एपस्टीन ने 2018 में एक सोनिक प्रोस्टेट मसाजर खरीदा और 2017 में वैजिफ़र्म योनि कसने वाली गोलियाँ खरीदीं. विशेष रूप से, अमेज़ॅन से एपस्टीन की खरीदारी के इतिहास से पता चला कि उसने स्कूली छात्राओं की वर्दी खरीदी थी, जो 2018 में मैनहट्टन निवासों में वितरित की गई थी. आगे पता चला कि यौन अपराधी ने कई जोड़ी दूरबीनें खरीदीं, जिनमें से कम से कम नौ मैनहट्टन, वेस्ट पाम बीच में उसके घरों में वितरित की गईं. और यूएस वर्जिन द्वीप समूह में उसका निजी द्वीप. अन्य खरीदारी में एक नवीनतापूर्ण काले और सफेद कैदी पोशाक, एक एफबीआई पोशाक, इज़राइल रक्षा बलों के लड़ाकू पैंट, सौना टोपी, बच्चों के कपड़े और एक टक्सीडो और सहायक उपकरण सहित औपचारिक वस्त्र शामिल हैं.

जेफरी एपस्टीन की ऑनलाइन गतिविधि का दायरा

दस्तावेज़ों से पता चलता है कि एपस्टीन ने कई ऑनलाइन खातों और भुगतान विधियों का उपयोग किया, जो उनके डिजिटल वाणिज्य के लिए एक जानबूझकर दृष्टिकोण का संकेत है. यह व्यापक डिजिटल पदचिह्न अधिकारियों को उसकी गतिविधियों और संगठनों का पता लगाने के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है. खरीदारी की विशाल मात्रा और विविधता इस बात को रेखांकित करती है कि एपस्टीन ने अपनी जीवनशैली और अवैध कार्यों का समर्थन करने के लिए किस हद तक आधुनिक तकनीक और ऑनलाइन गुमनामी का लाभ उठाया.

जेफरी एपस्टीन का बैकग्राउंड

जेफरी एपस्टीन एक प्रमुख फाइनेंसर था जिसे जुलाई 2019 में नाबालिगों की यौन तस्करी के संघीय आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जेफरी एपस्टीन ने पहले 2008 में फ्लोरिडा में इसी तरह के राज्य के आरोपों में दोषी ठहराया था. जेफरी एपस्टीन की मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क शहर की जेल कोठरी में आत्महत्या से मृत्यु हो गई. जेफरी एपस्टीन की मृत्यु ने संघीय जेल प्रणाली की व्यापक जांच शुरू कर दी और उन लोगों के लिए जवाबदेही की मांग तेज कर दी, जिन्होंने उनके अपराधों में सहायता की हो सकती है.