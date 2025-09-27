Operation White Ball: टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में भारत का पलड़ा भारी, सिर्फ एक ही मैच जीता पाकिस्तान

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo credits: Instagram/surya_14kumar/X/@ICC)

नई दिल्ली, 27 सितंबर : भारत और पाकिस्तान (India and Pakistan) के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है. टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक दोनों देशों के बीच कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है. टीम इंडिया ने अब तक 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 1 ही मैच अपने नाम कर सका.

27 फरवरी 2016 : ढाका में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान को 17.3 ओवरों में महज 83 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने 15.3 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते मैच अपने नाम किया. यह भी पढ़ें : How To Watch NEP vs WI 1st T20I Series 2025 Live Streaming: नेपाल बनाम वेस्टइंडीज पहले टी20 में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

28 अगस्त 2022 : दुबई में खेले गए इस मैच में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवरों में महज 147 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया.

4 सितंबर 2022 : सुपर-4 का यह मुकाबला दुबई में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने पहली बार भारत के खिलाफ टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में जीत हासिल की.

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 19.5 ओवरों में पांच विकेट शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया.

14 सितंबर 2025 : यह मुकाबला दुबई में खेला गया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 9 विकेट खोकर 127 रन ही बना सकी. आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 15.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया 21 सितंबर 2025 : दुबई के मैदान पर टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में दोनों टीमें चौथी बार आमने-सामने थीं. सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की मदद से 5 विकेट गंवाकर 171 रन बनाए. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 7 गेंदें शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया.