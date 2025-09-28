IND vs PAK Asia Cup 2025 Final Reserve Day: क्या होगा अगर बारिश में धूल जाए भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल? जानिए एशिया कप के लिए है रिजर्व डे या कैसे तय होगा विजेता

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम(Dubai International Cricket Stadium) में में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार दोनों टीमों का किसी फॉर्मेट के फाइनल में आमना-सामना होगा. भारत व पाकिस्तान दोनों ने इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबलों में पाकिस्तान को दो बार हराया है, इसलिए भारतीय टीम इस फाइनल की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मुकाबले का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा दुबई के मौसम का हाल

बारिश की संभावना के चलते दर्शकों और टीमों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर फाइनल मैच बारिश की वजह से धूल जाए तो क्या होगा? एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के नियमों के अनुसार अगर कोई भी कारण से फाइनल मैच नो-रिजल्ट घोषित हो जाता है, तो ट्रॉफी दोनों टीमों के बीच शेयर की जाएगी. लेकिन इस टूर्नामेंट में 29 सितंबर को रिजर्व डे भी निर्धारित किया गया है, जिसे देखते हुए बारिश में मैच रद्द होने की संभावना कम है.

दुबई में मैच के समय मौसम साफ और गर्म रहेगा, जहां तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 61% के स्तर पर के आस-पास होगा. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे यह मैच बिना बाधा के पूरा खेला जा सकता है. एशिया कप 2025 में क्रिकेट की रौनक स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के शानदार 200+ के स्ट्राइक रेट और कुलदीप यादव के 13 विकेट की वापसी ने बढ़ाई है, हालांकि यह टूर्नामेंट विवाद और तनातनी से भी अछूता नहीं रहा हैं.

भारत ने “नो हैंडशेक पॉलिसी” के तहत पाकिस्तान के खिलाफ टॉस और मैच के बाद अभिवादन से इनकार किया था, जिसके बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने उकसावे भरे इशारे किए, जिससे ICC ने भी जांच करते हुए भारी जुर्माना लगाया. स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब पाकिस्तान के गृह मंत्री और PCB तथा एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालकर माहौल को और गरमाया. यह विरोधाभासी माहौल फाइनल के रोमांच को कई गुना बढ़ाएगा.

इसलिए, एशिया कप 2025 के इस बड़े फाइनल में ना केवल क्रिकेट का जलवा देखने को मिलेगा, बल्कि दोनों टीमों के बीच आधिकारिक और असाधिकारिक टकराव भी चर्चा का विषय रहेंगे. लेकिन बारिश के मामले में अगर मैच बाधित होता भी है तो रिजर्व डे मौजूद है, जिससे विजेता का निर्णय एक न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा में हो सकेगा.