IND vs PAK Asia Cup 2025, Dubai Weather Report: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मुकाबले का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा दुबई के मौसम का हाल

Dubai International Cricket Stadium(Photo Credit:X@ICC)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match, Dubai Weather Report: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम(Dubai International Cricket Stadium) में में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. भयानक पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद चल रही सभी तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच, इस बात पर शक जताया जा रहा था कि भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच जल्द ही खेला जाएगा या नहीं. लेकिन अब हम यहां हैं. ये दो पड़ोसी देश, ये दो पुरानी प्रतिद्वंदी टीमें भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दो हफ्तों के भीतर तीन बार आमने-सामने होंगी. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल के मिनी बैटल्स में दिखेगा असली रोमांच, इन दिग्गाजों की टक्कर पर टिकी रहेंगी निगाहें

भारत ने चल रहे टूर्नामेंट में दोनों IND vs PAK मैचों में जीत हासिल की है. वास्तव में, मेन इन ब्लू ने एशिया कप 2025 में अभी तक सभी मैच जीते हैं. दूसरी ओर, सिवाय भारत के खिलाफ खेले गए दो मैचों के पाकिस्तान ने अपने सभी मैच जीते हैं, ग्रीन शर्ट निश्चित रूप से पिछले दो हारों का बदला लेना चाहेंगे, जबकि मेन इन ब्लू अपने पुराने प्रतिद्वंदियों को हराकर एशिया कप 2025 फाइनल T20I जीतकर खिताब की रक्षा करना चाहेंगे.

दुबई का मौसम(Dubai Weather Reports)

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल मैच के समय दुबई का मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है. अच्छी खबर यह है कि मौसम पूर्वानुमान में बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि भारत बनाम श्रीलंका(IND vs PAK) टी20आई फाइनल बारिश के कारण बाधित नहीं होगा. तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जो अन्य दिनों की तुलना में थोड़ी कम है. मैदान नए गेंद से कुछ स्विंग की पेशकश करता है, इसलिए शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. हालांकि, अगर बल्लेबाज लंबे समय तक क्रिज़ पर टिके रहते हैं, तो बड़े स्कोर आसानी से बन सकते हैं. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मध्य ओवरों में ब्रेकथ्रू तब ही आते हैं जब तेज गेंदबाज और स्पिनर दोनों सही लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करें.