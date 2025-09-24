IND vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Fantasy Playing XI Prediction: भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर 4 मैच में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

भारत बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Fantasy Playing XI Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का तीसरा मुकाबला 23 सितंबर (मंगलवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. बांग्लादेश इस मैच में श्रीलंका को हराकर उतर रही है. सुपर-4 के अपने पहले मुकाबले में महेदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया और टीम को एकतरफा जीत दिलाई. वहीं, जो फैंस इस मुकाबले के लिए बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन की भविष्यवाणी देखना चाहते हैं, वे नीचे स्क्रॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 में इन खिलाड़ियों के बीच होगी मिनी बैटल, दिलचस्प जंग तय कर सकते हैं मैच का नतीजा

दूसरी ओर भारत इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रहा है. टीम इंडिया आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि उसका बांग्लादेश के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में दबदबा रहा है. दोनों टीमों के बीच खेले गए 17 मैचों में भारत ने 16 बार जीत दर्ज की है.

भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सैफ हसन, तंजिद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान/विकेटकीपर), तौहीद हृदॉय, शमीम हुसैन, जकर अली, मेहदी हसन, नासुम अहमद, टास्किन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 मैच का मज़ा किरकिरा करेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा दुबई के मौसम का हाल

विकेटकीपर- संजू सैमसन (IND), लिटन दास (BAN) को भारत बनाम बांग्लादेश फैंटसी टीम के लिए विकेट-कीपर के रूप में चुन सकते हैं.

बल्लेबाज- सूर्यकुमार यादव (IND), शुभमन गिल (IND), तिलक वर्मा (IND) को हम अपनी भारत बनाम बांग्लादेश ड्रीम 11 टीम में शामिल कर सकते है.

ऑलराउंडर्स - हार्दिक पंड्या (IND), अभिषेक शर्मा (IND), शिवम दुबे (IND) को भारत बनाम बांग्लादेश मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

गेंदबाज- कुलदीप यादव (IND), जसप्रीत बुमराह (IND), मुस्तफिजुर रहमान (BAN) आपकी भारत बनाम बांग्लादेश ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर 4 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: संजू सैमसन (IND), लिटन दास (BAN), सूर्यकुमार यादव (IND), शुभमन गिल (IND), तिलक वर्मा (IND), हार्दिक पंड्या (IND), अभिषेक शर्मा (IND), शिवम दुबे (IND), कुलदीप यादव (IND), जसप्रीत बुमराह (IND), मुस्तफिजुर रहमान (BAN)

भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच की ड्रीम 11 फैंटेसी टीम का कप्तान इन-फॉर्म अभिषेक शर्मा (IND) जबकि तिलक वर्मा (IND) को उप-कप्तान के रूप में चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते है.