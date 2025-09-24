IND vs BAN Asia Cup 2025, Dubai Weather Report: भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 मैच का मज़ा किरकिरा करेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा दुबई के मौसम का हाल

Dubai International Cricket Stadium(Photo Credit:X@ICC)

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Dubai Weather Report: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का तीसरा मुकाबला 23 सितंबर (मंगलवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम अपने पिछले मैच में पाकिस्तान पर एक और शानदार जीत दर्ज करने के बाद मैदान में उतरेगी. वहीं बांग्लादेश ने सुपर-4 के अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को चौंकाते हुए हराया था और अब उसकी नज़र भारत के खिलाफ उसी प्रदर्शन को दोहराने पर होगी. श्रीलंका को हराकर जोश में बांग्लादेश! क्या टीम इंडिया को दे पाएगी टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

हालांकि बांग्लादेश के लिए भारत जैसी मज़बूत टीम के खिलाफ जीत दोहराना आसान नहीं होगा. टीम इंडिया इस समय शानदार फॉर्म में है और उसका टॉप ऑर्डर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है. अभिषेक शर्मा लगातार रन बना रहे हैं, जबकि शुभमन गिल, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव टीम को और मज़बूती दे रहे हैं. मध्यक्रम में संजू सैमसन को आज़माया गया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि दुबई के मौसम और पिच रिपोर्ट का इस मैच पर क्या असर पड़ता है.

दुबई का मौसम रिपोर्ट(Dubai Weather)

भारत बनाम बांग्लादेश सुपर-4 मैच 24 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान दुबई का मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है. राहत की बात यह है कि बारिश की कोई आशंका नहीं है, जिससे मुकाबले में रुकावट की उम्मीद नहीं है. दुबई की पिच तेज गेंदबाज़ों को शुरुआती ओवरों में स्विंग का मौका देती है, जबकि कुछ ओवरों बाद बल्लेबाज़ी आसान हो जाती है. दूसरी ओर, धीमी हो चुकी सतह पर स्पिन गेंदबाज़ों को भी काफ़ी मदद मिलने की संभावना है.