IND vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Preview: श्रीलंका को हराकर जोश में बांग्लादेश! क्या टीम इंडिया को दे पाएगी टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम बांग्लादेश (Credit: LateslLY)

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का तीसरा मुकाबला 23 सितंबर (मंगलवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया का आत्मविश्वास चरम पर है. दूसरी ओर, बांग्लादेश ने श्रीलंका को चौंकाते हुए रोमांचक जीत हासिल की, जिससे भारत बनाम बांग्लादेश सुपर-4 मुकाबला और भी दिलचस्प बन गया है. इसके विजेता की फाइनल में जगह लगभग पक्की मानी जाएगी. आज टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत की बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई है. संयुक्त अरब अमीरात की परिस्थितियों ने बल्लेबाजों को खूब मदद दी है, जबकि गेंदबाजों को बीच-बीच में सहारा मिला है. अभिषेक शर्मा 173 रन बनाकर टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बने हुए हैं. हालांकि जसप्रीत बुमराह और गेंदबाजी इकाई को टूर्नामेंट के अहम पड़ाव पर और बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी. उधर, बांग्लादेश कप्तान लिटन दास और तौहीद हृदयो पर बल्लेबाजी का दारोमदार रहेगा. वहीं मुस्तफिजुर रहमान अपने शानदार फॉर्म और भारत के खिलाफ अच्छे रिकॉर्ड की बदौलत अहम हथियार साबित हो सकते हैं, जिन्हें टास्किन अहमद का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है.

टी20 में भारत बनाम बांग्लादेश हेड टू हेड रिकार्ड्स (IND vs BAN Head to Head Records): टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 16 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश को केवल एक मैच में ही जीत नसीब हुई है. भारत फिलहाल बांग्लादेश के खिलाफ लगातार आठ टी20 मुकाबले जीत चुका है.

भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर 4 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs BAN Key Players To Watch Out): अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, तिलक वर्मा, मुस्तफिजुर रहमान, तौहीद हृदॉय और लिटन दास जैसे खिलाड़ी इस मुकाबले में सबकी निगाहों का केंद्र होंगे. अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में अब तक 173 रन के साथ भारत की बल्लेबाजी के धुरी बने हुए हैं, वहीं मुस्तफिजुर रहमान शानदार फॉर्म में हैं और भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (IND vs BAN Mini Battle): भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की टक्कर देखने लायक होगी. वहीं जसप्रीत बुमराह बनाम लिटन दास की भिड़ंत भी मैच का पासा पलट सकती है.

भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर 4 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच का आधिकारिक प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा. यह मैच Sony Sports टीवी चैनलों जैसे Sony Ten 1, Sony Ten 3 Hindi, Sony Ten 4 Tamil, Sony Ten 4 Telugu और Sony Ten 5 पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. इसके अलावा DD Free Dish पर DD Sports चैनल भी इस मैच का सीधा प्रसारण करेगा. वहीं, इस हाई-वोल्टेज मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा. फैंस FanCode ऐप पर भी यह मैच देख सकते हैं, जिसके लिए उन्हें मैच पास (₹49) या टूर पास (₹149) खरीदना होगा.

भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सैफ हसन, तंजिद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान/विकेटकीपर), तौहीद हृदॉय, शमीम हुसैन, जकर अली, मेहदी हसन, नासुम अहमद, टास्किन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान