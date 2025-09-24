IND vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Mini Battle: भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 में इन खिलाड़ियों के बीच होगी मिनी बैटल, दिलचस्प जंग तय कर सकते हैं मैच का नतीजा

भारत बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Mini Battle: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का तीसरा मुकाबला 23 सितंबर (मंगलवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. इस हाई-वोल्टेज मैच में जहां दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी, वहीं कुछ मिनी बैटल्स भी देखने को मिलेंगी, जो मैच का रुख पलट सकती हैं. क्रिकेट के दीवानों के लिए यह भिड़ंत सिर्फ एक मैच नहीं होगी, बल्कि खिलाड़ी बनाम खिलाड़ी की जंग का भी मज़ा देगी. भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 मैच का मज़ा किरकिरा करेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा दुबई के मौसम का हाल

क्रिकेट में अक्सर छोटे-छोटे मुकाबले ही पूरे मैच का रुख तय कर देते हैं. तिलक बनाम मुस्तफिजुर और बुमराह बनाम लिटन जैसी टक्करें यह साफ करेंगी कि किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा. भारत जहां जीत के साथ फाइनल की ओर कदम बढ़ाना चाहेगा, वहीं बांग्लादेश की कोशिश होगी कि भारत की विजयी लय को तोड़ा जाए. ऐसे में इन मिनी बैटल्स पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी.

तिलक वर्मा बनाम मुस्तफिजुर रहमान

भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा शानदार फॉर्म में हैं और लगातार रन बना रहे हैं. उनका आत्मविश्वास चरम पर है. लेकिन उनके सामने बांग्लादेश के अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान होंगे. रहमान अपने स्विंग और धीमी गेंदों के लिए मशहूर हैं. तिलक वर्मा को उनके खिलाफ संभलकर बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि रहमान किसी भी वक्त अपनी कटर और यॉर्कर से बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं. यह भिड़ंत मैच का एक अहम पहलू होगी.

जसप्रीत बुमराह बनाम लिटन दास

दूसरी ओर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बांग्लादेश के कप्तान व ओपनर लिटन दास के बीच मुकाबला भी दर्शकों का ध्यान खींचेगा. बुमराह अपने घातक यॉर्कर और सटीक लाइन-लेंथ के लिए जाने जाते हैं, जबकि लिटन दास अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों को दबाव में डालने की क्षमता रखते हैं. अगर लिटन दास शुरुआती ओवरों में टिक जाते हैं तो वे बड़ा स्कोर बना सकते हैं, लेकिन बुमराह की शुरुआती सफलता भारत को मैच में बढ़त दिला सकती है.