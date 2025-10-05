Rohit Sharma, Virat Kohli ODI Future: अधर में रोहित शर्मा-विराट कोहली का भविष्य! BCCI का बड़ा संकेत, क्या विश्व कप से पहले खत्म होगा टीम इंडिया के सुपरस्टार जोड़ी का अध्याय?

विराट कोहली और रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Rohit Sharma, Virat Kohli Future: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी होते ही उनके भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है. दोनों खिलाड़ियों को 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए चुना गया है, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. खास बात यह है कि रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया गया है और उनकी जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने साफ संकेत दिए हैं कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को भविष्य में टीम में जगह बनाने के लिए अपनी फिटनेस और प्रदर्शन से खुद को साबित करना होगा. उनका चयन पूरी तरह मेरिट पर आधारित रहेगा. दोनो 30 की उम्र पार कर चुके हैं और लगातार मैच न खेलने के कारण उनकी फॉर्म और फिटनेस को लेकर टीम प्रबंधन चिंतित है.

इसलिए बीसीसीआई ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि अगर अचानक से किसी का प्रदर्शन गिरता है तो टीम की स्थिरता पर कोई असर ना पड़े और नेतृत्व समूह में कोई विवाद उत्पन्न न हो. रोहित और कोहली का केवल वनडे प्रारूप में खेलना भी टीम की एकरूपता को चुनौती दे सकता है. टीम के यूपीस्थितिन में कोई भारी बदलाव नहीं आए, इसके लिए पहले से टीम में नए नेतृत्व की नींव रखी जा चुकी है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बीसीसीआई ने दीर्घकालिक रणनीति के तहत शुभमन गिल को नए वनडे कप्तान के रूप में नियुक्त किया है और रोहित-कोहली को केवल विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर सीमित किया गया है. टीम प्रबंधन यह देखना चाहता है कि क्या ये दोनों खिलाड़ी अभी भी विश्व स्तरीय प्रदर्शन दे सकते हैं या नहीं.

इसलिए विश्व क्रिकेट प्रशंसक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या टीम इंडिया के ये दो सुपरस्टार विश्व कप 2027 से पहले ही अपना अध्याय समाप्त कर देंगे. फिलहाल, अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के शुरुआत से ही उनके प्रदर्शन पर से देश की नजरें टिकी होंगी. इस सीरीज का नतीजा भविष्य की दिशा तय कर सकता है. इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया को नए दौर में ले जाने के लिए साफ संकेत दे दिए हैं कि अब किसी भी खिलाड़ी को केवल नाम या प्रतिष्ठा के आधार पर जगह नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी फिटनेस, प्रदर्शन और प्रतिबद्धता ही प्राथमिकता होगी.