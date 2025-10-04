Rohit Sharma Captaincy Record in ODIs: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले छीनी रोहित शर्मा की ODI कप्तानी! आंकड़ों से समझिए कैसा रहा हिटमैन का वनडे में कैप्टेंसी रिकॉर्ड

Rohit Sharma posing with ICC Champions Trophy 2025 (Photo credit: Instagram @icc)

Rohit Sharma Captaincy Record in ODIs: रोहित शर्मा जब संन्यास लेंगे, तो वह निस्संदेह दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में शुमार किए जाएंगे. भारतीय क्रिकेट के इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है. 4 अक्टूबर 2025 तक, हिटमैन ने अभी तक अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा नहीं कहा है. वह T20I और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी भी ODI प्रारूप में टीम इंडिया की योजनाओं का हिस्सा हैं. हालांकि, आने वाली IND बनाम AUS ODI सीरीज 2025 में वह कप्तान नहीं, बल्कि केवल एक खिलाड़ी के रूप में नजर आएंगे. उनकी जगह वनडे टीम की कप्तानी अब शुभमन गिल को सौंप दी गई है. फैंस के लिए खुशखबरी! ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी तय- रिपोर्ट

19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज 2025 के लिए रोहित शर्मा को 15 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल किया गया है. लेकिन 26 वर्षीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को वनडे फॉर्मेट की कप्तानी सौंप दी गई है. यह फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत ने आखिरी बार 50 ओवर का मैच 9 मार्च 2025 को खेला था. जो था ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल न्यूज़ीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने यह मैच चार विकेट से जीता था और 2013 के बाद पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की थी। लेकिन इतने सुनहरे अभियान के बावजूद, अब वह कप्तान नहीं हैं.

रोहित शर्मा का वनडे में कप्तानी रिकॉर्ड(Rohit Sharma Captaincy Record in ODIs):

श्रेणी आँकड़े टीम भारत (India National Cricket Team) कुल मैच कप्तान के रूप में 56 जीत 42 हार 12 टाई 1 बिना परिणाम 1 जीत प्रतिशत 75% जीती हुई ट्रॉफियां एशिया कप 2018, एशिया कप 2023, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मल्टी-नेशन टूर्नामेंट्स में कप्तानी 27 मैच मल्टी-नेशन टूर्नामेंट्स में जीत 24 मल्टी-नेशन टूर्नामेंट्स में हार/टाई 2/1

रोहित शर्मा निस्संदेह भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं. एमएस धोनी के बाद वह अकेले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने भारत को एक नहीं बल्कि दो बड़े ICC खिताब T20 वर्ल्ड कप 2024 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिताए हैं. शुभमन गिल को नया कप्तान बनाना निश्चित तौर पर 2027 ODI वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर किया गया फैसला है, लेकिन इस बदलाव ने एक गौरवशाली युग का अंत भी कर दिया है. रोहित शर्मा का वनडे में 75% जीत प्रतिशत इस बात का प्रमाण है कि वह सिर्फ एक बल्लेबाजी हिटमैन ही नहीं बल्कि कप्तानी के भी महारथी रहे हैं.