Suryakumar Yadav Stats In T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा रहा हैं सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन, यहां देखें ‘मिस्टर 360’ के आकंड़ें

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने वाला हैं. दो दिन बाद इसकी शुरुआत हो रही है. अभी तक तीन टीमें ऐसी हैं जिन्होंने दो बार इस टूर्नामेंट को जीता है. वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और टीम इंडिया के नाम ही इस लिस्ट में है. साल 2024 के एडिशन की विजेता टीम टीम इंडिया को इस बार भी फेवरिट माना जा रहा है. टीम इंडिया क्या यह कीर्तिमान बना पाएगी यह देखना दिलचस्प होगा. टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमों की बात करें तो भारतीय टीम सबसे आगे है. भारतीय क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था. ऐसे में अब टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना टाइटल डिफेंड करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. यह भी पढ़ें: Team India's ICC T20 World Cup Journey: टी20 वर्ल्ड कप में अब तक कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का सफर, यहां पढ़ें उम्मीदों, उतार-चढ़ाव और यादगार लम्हों की शानदार कहानी

टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला अमेरिका के खिलाफ खेलेगी. टीम इंडिया और श्रीलंका में होने वाले आगामी सीजन में सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे. टीम इंडिया अपने कप्तान से रनों की उम्मीद भी करेगी. टीम इंडिया घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. इस बीच सूर्यकुमार यादव का टी20 वर्ल्ड कप में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

3 सीजन में हिस्सा ले चुके हैं सूर्यकुमार यादव

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप 2021 में हिस्सा लिया था. सूर्यकुमार यादव ने अपने तीन सीजन (2021-24) में अब तक कुल 18 मैच खेले हैं, जिसकी 17 पारियों में 40 की औसत और 158.94 की स्ट्राइक रेट के साथ 480 रन बनाए हैं. इस बीच सूर्यकुमार यादव ने 5 अर्धशतक अपने नाम किए और उनका सर्वोच्च स्कोर 68 रन रहा है. इस टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव ने 46 चौके और 21 छक्के अपने नाम किए.

2024 में कुछ ऐसा रहा था सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन

सूर्यकुमार यादव ने साल 2024 के सीजन में आठ पारियों में 28.42 की औसत और 135.37 की स्ट्राइक रेट के साथ 199 रन बनाए थे. पिछले सीजन में सूर्यकुमार यादव ने दो अर्धशतक लगाए थे. सूर्यकुमार यादव ने सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 40 गेंदों में 47 रन बनाए थे. सूर्यकुमार यादव ने अमेरिका और अफगानिस्तान के खिलाफ एक-एक अर्धशतक लगाए थे. सूर्यकुमार यादव फाइनल में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे और सिर्फ तीन रन बनाकर आउट हुए थे.

बतौर कप्तान कुछ ऐसा रहा हैं सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन

टी20 इंटरनेशनल में सूर्यकुमार यादव ने अब तक बतौर कप्तान 42 मैच खेले हैं, जिसकी 39 पारियों में सूर्यकुमार यादव ने 27.26 की औसत से 927 रन बनाए हैं. इस बीच सूर्यकुमार यादव ने एक शतक और छह अर्धशतक लगाए हैं. बिना कप्तानी के सूर्यकुमार यादव ने 61 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 43.40 की औसत और 168.17 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,040 रन बनाए हैं. इस बीच सूर्यकुमार यादव ने तीन शतक और 17 अर्धशतक लगाए हैं.

कुछ ऐसा है सूर्यकुमार यादव का टी20 इंटरनेशनल करियर

सूर्यकुमार यादव ने साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. सूर्यकुमार यादव अब तक 103 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिसकी 97 पारियों में 36.62 की औसत और 164.74 की स्ट्राइक रेट से 2,967 रन अपने नाम कर चुके हैं. सूर्यकुमार यादव का सर्वोच्च स्कोर 117 रन का रहा है. सूर्यकुमार यादव चार शतक के अलावा 23 अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं. सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया से तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.